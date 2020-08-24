Воспитанник «ПСЖ» похоронил Париж в финале Лиги чемпионов. «Бавария» — лучшая команда Европы. Официально

Тухель выбрал тактику сдерживания, но тоже не удивил составом. Икарди остался на банке ради более скоростной и мобильной связки Мбаппе — Неймар — Ди Мария. При этом именно бразилец вышел на острие атаки.

С первых минут «Бавария» взяла мяч под контроль, но опасных моментов не создавала. На 7-й минуте издали пробил Тьяго Алькантара, но очень неточно. В остальном «Бавария» делала ставку на высокий прессинг защитников «ПСЖ» и подачи с флангов в штрафную.

Но после 15-й минуты гораздо острее атаковал «ПСЖ». Тухель подготовился к баварскому прессингу — команда быстро и качественно выходила из обороны в атаку за счет диагоналей на фланги, откуда стартовали Неймар, Мбаппе и Ди Мария. У Килиана было несколько качественных моментов, но молодой француз то бил в защитников, то слабо катил в руки Нойеру. Ману, кстати, был в полном порядке — тащил, когда было надо и подстраховывал защитников в фирменном авантюрном стиле.

«ПСЖ» наращивал давление — на 24-й минуте Ди Мария из убойной позиции промазал по воротам. «Бавария» отвечала моментами у Левандовски — Роберт ударом с разворота попал в штангу, а чуть позже чуть не проткнул мяч в упор головой, но спас Навас.

Но на 25-й минуте Джером Боатенг получил травму, вместо него вышел Никлас Зюле и «Бавария» неожиданно вернула себе контроль над игрой. Обе команды делали ставку на высокий прессинг — отрабатывали даже Неймар и Мбаппе. Плюс помогал высоко поднимавшийся опорник Маркиньос. В целом в первом тайме обе команды атаковали в схожей манере — только «Бавария» через фланги грузила в штрафную, а «ПСЖ» надеялся на смещения в центр атакующих игроков. Парижане нанесли 5 ударов из пределов штрафной, «Бавария» всего 2, но при этом мюнхенцы больше владели мячом и контролировали темп игры.

Во втором тайме картина игры мало изменилась. Особо активничал Кингсли Коман, который еще в первом тайме с отрывом стал лучшим по обводкам. Он же и открыл счет на 59-й минуте — Киммих запулил очередной кросс в штрафную, где Коман выскочил из-под замученного Керера. Коман — воспитанник «ПСЖ», и для него этот гол наверняка был особенно приятен.

Для «Баварии» этот гол стал 500-м в Лиге чемпионов. Только два клуба забивали больше — «Барселона» (517) и «Реал» (567).

Но после этого «ПСЖ» не взял мяч под контроль — «Бавария» продолжала планомерно давить прессингом. Неймар перестал четко отрабатывать в атаке и все больше брал игру на себя, пытаясь накрутить по несколько партнеров за раз. Но это не особо помогало, даже сменивший Паредеса Верратти попадал под жесточайший мюнхенский пресс. Хотя один супермомент у Парижа был — Ди Мария сделал филигранный скрытый пас, Маркиньос снова поднялся высоко и вышел на ударную позицию, но снова спас Нойер, проведший потрясающий матч.

А еще был спорный момент, когда Киммих зарядил по пятке Мбаппе в своей штрафной, но арбитр не поставил пенальти.

Тухель в конце заменил Ди Марию на Шупо-Мотинга, который спас «ПСЖ» в игре с «Аталантой». Но не в этот раз — «Бавария» задавила очередного соперника. Тухель здорово подготовился к финалу, но Париж сам запорол свои многочисленные моменты. Последний уже в добавленное время упустил Шупо-Мотинг, котрый после крутого паса Неймара не попал по мячу. «Бавария» — сильнейшая команда Европы. Теперь официально.