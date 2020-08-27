Кодовое слово дает возможность консультироваться в телефонном режиме с получением персональной информации без посещения ПФР

/Экстренная новость/

Управление ПФР в г.Новороссийске рекомендует.

Кодовое слово – это информация, которую устанавливает гражданин для подтверждения своей личности при получении консультации по телефону.

Информация о стаже, размере пенсии, дате доставки пенсии или социальных выплат, об остатке материнского (семейного) капиталаи т.д. – относится к персональным данным гражданина, и предоставлять ее без подтверждения личности запрещено на основании Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

Однако есть возможность получения персональной информации по телефону. При телефонном обращении назвав кодовое слово, СНИЛС и реквизиты документа, удостоверяющего личность, можно узнать данную информацию. Специалистыколл-центраОтделения ПФР по Краснодарскому краю ответит на любой вопрос, связанный с пенсионным и социальным обеспечением или иными сведениями, которые есть в информационных системах ПФР.

Установить кодовое слово возможно по заявлению гражданина, которое может быть подано лично в любой клиентской службе ПФР на территории Краснодарского края или направлено через Личный кабинет на официальном сайте ПФР (https://es.pfrf.ru/profile - подраздел «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи»).

Кодовое слово может быть установлено двух видов на выбор:

- пароль, который гражданин придумывает самостоятельно;

- ответ на контрольный вопрос, который выбирает гражданин («девичья фамилия матери», «кличка домашнего питомца» и т.п.).

Жители Кубани могут обратиться по вопросам, которые входят в компетенцию ПФР, по бесплатному номеру телефонаколл-центра Отделения ПФР по Краснодарскому краю 8(800)600-03-55, а при наличии кодового слова получить консультацию с получением персональной информации без необходимости личного посещения клиентской службы ПФР.

К сведению: В Краснодарском крае кодовое слово для консультаций по телефону в ПФР имеют уже более 60 тысяч человек.

Источник: Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Новороссийске Краснодарского края