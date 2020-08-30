Умер народный артист СССР Владимир Андреев

/Экстренная новость/

Народный артист СССР, актер и театральный режиссер Владимир Андреев умер на 91 году жизни. Об этом сообщил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский, передает ТАСС.

Он отметил, что узнал о кончине актера от его жены, актрисы Натальи Селезневой. «Два дня назад мы отмечали 90-летие Владимира Андреева, он неважно себя чувствовал, у него была ишемическая болезнь сердца», — рассказал ректор. В то же время точная причина смерти пока неизвестна.

По словам Заславского, прощание с актером, предположительно, пройдет 2 сентября. Его планируется провести в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой, президентом которого Андреев был с 2012 года. Театр взял на себя организацию похорон.

Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. Он увлекался театром со школьного возраста. После войны, во время которой учился и работал на заводе, окончил ГИТИС, который в то время назывался Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. Дебютировал он на сцене Московского драмтеатра имени Ермоловой, где затем стал главным режиссером. Позднее работал на аналогичной должности в Государственном академическом Малом театре. После вернулся в Театр имени Ермоловой.

Артист также работал за рубежом и снимался в кино. Известен в том числе по ролям Володи Бугрова в «Битве в пути» и царя в «Сказке о царе Салтане». Андреев — лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», обладатель театральной премии «Золотая маска». Как профессор ГИТИСа заведовал в вузе кафедрой мастерства актера.

Источник: https://lenta.ru