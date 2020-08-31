/Экстренная новость/
Друзья! Выступаем за раздельный сбор мусора и его грамотное повторное использование.
Чтобы запустить Раздельный сбор нужно поддержать петицию Анны на Портале Активный ростовчанин.
Нужен голос в поддержку раздельного сбора мусора в Ростове
Друзья! Выступаем за раздельный сбор мусора и его грамотное повторное использование.
Стекло, бумага, пластик и пленка - все можно и нужно перерабатывать в новые ресурсы. Если собирать и биоотходы, то из них получается отличный перегной, который повышает плодородие почвы.
Чтобы запустить Раздельный сбор нужно поддержать петицию Анны на Портале Активный ростовчанин.
Нужна дюжина голосов и власти услышат нас! Поддержите эту петицию и вы!
Ссылка на петицию: https://ar.rostov-gorod.ru/initiatives/2512
Категория: Новости / Экстренная новость