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Нужен голос в поддержку раздельного сбора мусора в Ростове

Друзья! Выступаем за раздельный сбор мусора и его грамотное повторное использование.
Стекло, бумага, пластик и пленка - все можно и нужно перерабатывать в новые ресурсы. Если собирать и биоотходы, то из них получается отличный перегной, который повышает плодородие почвы.

Чтобы запустить Раздельный сбор нужно поддержать петицию Анны на Портале Активный ростовчанин.
Нужна дюжина голосов и власти услышат нас! Поддержите эту петицию и вы!
Ссылка на петицию: https://ar.rostov-gorod.ru/initiatives/2512

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Категория: Новости / Экстренная новость

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