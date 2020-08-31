Нужен голос в поддержку раздельного сбора мусора в Ростове

/Экстренная новость/

Друзья! Выступаем за раздельный сбор мусора и его грамотное повторное использование.

Стекло, бумага, пластик и пленка - все можно и нужно перерабатывать в новые ресурсы. Если собирать и биоотходы, то из них получается отличный перегной, который повышает плодородие почвы.

Чтобы запустить Раздельный сбор нужно поддержать петицию Анны на Портале Активный ростовчанин.

Нужна дюжина голосов и власти услышат нас! Поддержите эту петицию и вы!

Ссылка на петицию: https://ar.rostov-gorod.ru/initiatives/2512