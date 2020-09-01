Умер звезда сериала «Воронины» Борис Клюев

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Умер народный артист России Борис Клюев.

Звезда сериала «Воронины» скончался на 77 году жизни. Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала агентству ТАСС, что в последнее время артист был тяжело болен. Время и место похорон пока неизвестны.

В 2019 году Клюев признался, что страдает от онкологического заболевания. По его словам, болезнь не мешала ему играть в театре и сниматься в кино.

В 2018 году появилась информация, что у Клюева диагностировали рак легких, однако позднее он эту информацию опроверг.

Клюев наиболее известен по роли Николая Петровича в ситкоме «Воронины», адаптации американской комедии «Все любят Рэймонда». Российский сериал выходил с 2009-го по 2019 год, за это время он успел войти в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный телевизионный проект в мире. Ситком повествует о приключениях обычной семьи. Помимо Клюева главные роли исполнили Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников и Анна Фроловцева.

Борис Клюев родился в Москве в июле 1944 года, после окончание школы поступил в Театральное училище имени Щепкина, из которого выпустился в 1969-м. Тогда же он стал выступать в Малом театре. За свою театральную карьеру Клюев исполнил более семидесяти ролей.

Параллельно театру артист снимался в кино — первой его крупной ролью стал министр Временного правительства Василий Шульгин в фильме «Крушение империи». Известность Клюеву принесла роль Рошфора в трехсерийном музыкальном фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». В 1980-х Клюев исполнил еще несколько громких ролей — Майкрофта Холмса в картинах серии «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и шпиона Трианона в многосерийной ленте «ТАСС уполномочен заявить…»

Помимо этого, артист появился в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и «Физрук».

Источник: https://lenta.ru