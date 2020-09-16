Федералы помогут спасти детские лагеря Краснодарского края от банкротства

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Депутат Госдумы Наталья Костенко инициировала проработку вариантов спасения детских лагерей в Краснодарском крае. Общероссийский народный фронт озвучил предложения по вопросу на своей площадке в Москве.

Участники встречи, прилетевшие из 20 регионов страны, обсудили итоги летней оздоровительной кампании за год и пришли к выводу, что в условиях пандемии кампания следующего года стоит под угрозой. Многие детские лагеря не смогли пережить трудный период и оказались банкротами. Поэтому Правительству предложили разработать федеральную Программу развития детских лагерей. Сейчас уже вводится целый ряд мер поддержки.

Как рассказали руководители организаций ООО «Резорт-Юг», ЗАО УДОЛ «Энергетик» и ООО «ДОЛ ЛАСКОВЫЙ БЕРЕГ», в конце зимы и начале весны они потратили средства от поступивших предоплат по госконтрактам, а также деньги, полученные за продажу путевок частным компаниям и гражданам. С марта по июнь они затратили значительные средства, чтобы соблюдать актуальные санитарные нормы и требования. Однако позже стало известно, что сезон переносится, и у многих организаций накопились долги.

Большинство детских лагерей так и не открылись, не имея возможности работать в условиях пандемии, а попытка перепрофилироваться на семейный отдых не возымела успеха из-за специфики инфраструктуры лагерей. В результате заполняемость составила около 15%.

На встрече отметили, что в рамках Федеральной программы необходимо обеспечить системную помощь лагерям, чтобы стало возможным поддерживать инфраструктуру в хорошем состоянии и не тратить на это деньги покупателей. В ходе разговора также предложили разработать беспроцентный кредитный продукт и предоставить рассрочку при оплате налогов. Участники мероприятия уверены, что это поможет решить проблему, а значит, в следующем году лагеря свободно примут прибывших на отдых и оздоровление детей.

Источник: https://kuban.mk.ru/