/Экстренная новость/

За последние сутки в России выявлено 6 148 новых случаев коронавируса в 84 регионах.

Из них 22,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 79 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 895 человек.

Москва - 860

Санкт-Петербург - 214

Московская область - 188

Ростовская область - 178

Нижегородская область - 165

Воронежская область - 158

Ставропольский край - 142

Кемеровская область - 127

Ульяновская область - 125

Свердловская область - 120

Самарская область - 114

Саратовская область - 108

Красноярский край - 102

Волгоградская область - 98

Оренбургская область - 98

Ханты-Мансийский АО - 98

Архангельская область - 94

Краснодарский край - 94

Пензенская область - 94

Республика Дагестан - 86

Удмуртская Республика - 82

Иркутская область - 78

Мурманская область - 77

Республика Крым - 77

Республика Коми - 75

Алтайский край - 73

Пермский край - 71

Кировская область - 70

Республика Алтай - 70

Приморский край - 70

Республика Калмыкия - 69

Челябинская область - 69

Республика Саха (Якутия) - 68

Республика Бурятия - 67

Хабаровский край - 67

Карачаево-Черкесская Республика - 66

Ямало-Ненецкий АО - 63

Тюменская область - 62

Томская область - 62

Новосибирская область - 61

Омская область - 59

Забайкальский край - 57

Астраханская область - 54

Белгородская область - 52

Брянская область - 51

Орловская область - 50

Ленинградская область - 50

Республика Ингушетия - 49

Ярославская область - 47

Ивановская область - 44

Вологодская область - 44

Кабардино-Балкарская Республика - 43

Калужская область - 42

Псковская область - 42

Тамбовская область - 36

Республика Тыва - 36

Республика Хакасия - 36

Костромская область - 34

Рязанская область - 34

Калининградская область - 34

Республика Северная Осетия - 34

Магаданская область - 34

Тверская область - 33

Республика Башкортостан - 33

Республика Мордовия - 33

Липецкая область - 32

Тульская область - 32

Владимирская область - 31

Новгородская область - 30

Амурская область - 30

Сахалинская область - 30

Севастополь - 28

Курская область - 27

Курганская область - 27

Чувашская Республика - 26

Республика Адыгея - 24

Республика Татарстан - 23

Республика Марий Эл - 20

Камчатский край - 20

Республика Карелия - 17

Смоленская область - 15

Еврейская АО - 10

Чеченская Республика - 4

Ненецкий АО - 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 103 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 418 летальных исходов, выздоровело 909 357 человек.