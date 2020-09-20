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В России выявлено 6 148 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 6 148 новых случаев коронавируса в 84 регионах.

Из них 22,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 79 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 895 человек.
  Москва - 860
  Санкт-Петербург - 214
  Московская область - 188
  Ростовская область - 178
  Нижегородская область - 165
  Воронежская область - 158
  Ставропольский край - 142
  Кемеровская область - 127
  Ульяновская область - 125
  Свердловская область - 120
  Самарская область - 114
  Саратовская область - 108
  Красноярский край - 102
  Волгоградская область - 98
  Оренбургская область - 98
  Ханты-Мансийский АО - 98
  Архангельская область - 94
  Краснодарский край - 94
  Пензенская область - 94
  Республика Дагестан - 86
  Удмуртская Республика - 82
  Иркутская область - 78
  Мурманская область - 77
  Республика Крым - 77
  Республика Коми - 75

  Алтайский край - 73
  Пермский край - 71
  Кировская область - 70
  Республика Алтай - 70
  Приморский край - 70
  Республика Калмыкия - 69
  Челябинская область - 69
  Республика Саха (Якутия) - 68
  Республика Бурятия - 67
  Хабаровский край - 67
  Карачаево-Черкесская Республика - 66
  Ямало-Ненецкий АО - 63
  Тюменская область - 62
  Томская область - 62
  Новосибирская область - 61
  Омская область - 59
  Забайкальский край - 57
  Астраханская область - 54
  Белгородская область - 52
  Брянская область - 51
  Орловская область - 50
  Ленинградская область - 50
  Республика Ингушетия - 49
  Ярославская область - 47
  Ивановская область - 44
  Вологодская область - 44
  Кабардино-Балкарская Республика - 43
  Калужская область - 42
  Псковская область - 42
  Тамбовская область - 36
  Республика Тыва - 36
  Республика Хакасия - 36
  Костромская область - 34
  Рязанская область - 34
  Калининградская область - 34
  Республика Северная Осетия - 34
  Магаданская область - 34
  Тверская область - 33
  Республика Башкортостан - 33
  Республика Мордовия - 33
  Липецкая область - 32
  Тульская область - 32
  Владимирская область - 31
  Новгородская область - 30
  Амурская область - 30
  Сахалинская область - 30
  Севастополь - 28
  Курская область - 27
  Курганская область - 27
  Чувашская Республика - 26
  Республика Адыгея - 24
  Республика Татарстан - 23
  Республика Марий Эл - 20
  Камчатский край - 20
  Республика Карелия - 17
  Смоленская область - 15
  Еврейская АО - 10
  Чеченская Республика - 4
  Ненецкий АО - 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 103 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 418 летальных исходов, выздоровело 909 357 человек.

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Категория: Новости / Экстренная новость

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