«Шардоне Абрау-Дюрсо» 2018 года из коллекции премиальных тихих вин получило золото на конкурсе Decanter 2020

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На престижном дегустационном конкурсе Decanter World Wine Awards 2020, прошедшем в Лондоне, «Шардоне Абрау-Дюрсо» 2018 года из премиальной коллекции тихих вин удостоилось почетной награды — золотой медали, набрав 95 баллов из 100 возможных.

Еще 13 вин из портфеля ГК «Абрау-Дюрсо» получили серебряные и бронзовые медали.

Золотой призер конкурса — «Шардоне Абрау-Дюрсо» 2018 изготовлено из винограда одноименного сорта, выращенного на лучших участках Абрау-Дюрсо, и обладает зачищенным наименованием по месту происхождения. Сухое белое вино имеет мягкий, округлый вкус с шелковистой текстурой и минеральными нотами, освежающей кислотностью и долгим, неповторимым послевкусием. В букете преобладают ароматы пряной ванили, спелого персика, луговых цветов, а также ощущаются тонкие нюансы дуба.

Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» известен в первую очередь высококачественными игристыми винами, что из года в год подтверждают высокие оценки мировых экспертов и почетные награды международных конкурсов. Однако 150 лет назад, когда указом императора Александра II было основано удельное имение Абрау-Дюрсо, производство здесь началось именно с тихих вин. «Коллекция премиальных тихих вин, в которую входит “Шардоне Абрау-Дюрсо”, создавалась как дань истории винного дома. Но в то же время это открытие новой страницы его летописи, другой взгляд на терруар Абрау-Дюрсо, который может рождать не только замечательные игристые, но и прекрасные тихие вина. Мы очень рады высокой оценке труда наших виноделов, международному признанию их мастерства», — комментирует президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Серебряными медалями Decanter World Wine Awards 2020 были отмечены еще четыре образца Русского винного дома «Абрау-Дюрсо»: коллекционное игристое «Империал» Brut 2016 года, тихие вина из премиальной коллекции «Каберне Совиньон Абрау-Дюрсо» 2017 и 2018 годов и «Рислинг Абрау-Дюрсо» 2018 года. Бронзовыми призерами на конкурсе стали пять игристых вин «Абрау-Дюрсо»: «Империал» Rose Brut 2014 года, Brut d’Or Blanc de Blancs 2016 года, Victor Dravigny Brut 2017 года, Victor Dravigny Extra Brut 2016 года, Victor Dravigny Rose Brut 2017 года.

Отдельного внимания достойны достижения игристых вин донской «Винодельни Ведерниковъ» — премьеры прошлого года. Игристые вина из автохтонных сортов винограда получили сразу четыре медали: «Цимлянский Черный» Brut и «Сибирьковый» / «Цимлянский черный» Extra Brut урожая 2017 года удостоились серебряных наград, еще два образца урожая 2017 года — «Сибирьковый» Extra Brut и «Цимлянский Черный» Rose Brut — завоевали бронзу.

Decanter World Wine Award (DWWA) — один из самых влиятельных конкурсов в винной отрасли. Он ежегодно проходит в Лондоне, начиная с 2004 года. В этот раз жюри состояло из 116 ведущих мировых винных экспертов, которые на протяжении 28 дней вслепую продегустировали 16 518 вин в соответствии со строгими правилами безопасности, действующими из-за пандемии. Награды присваиваются на основе 100-балльной системы оценки, которая используется международным рейтингом Decanter и многими ведущими винными критиками по всему миру.

Источник: Русский винный дом «Абрау-Дюрсо»