/Экстренная новость/
За сутки в России подтверждено 7212 случаев COVID-19 в 84 регионах
Будьте бдительны! Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 1560
- 2. Санкт-Петербург 224
- 3. Московская область 208
- 4. Ростовская область 187
- 5. Нижегородская область 168
- 6. Воронежская область 164
- 7. Ставропольский край 146
- 8. Ханты-Мансийский АО 141
- 9. Кемеровская область 138
- 10. Свердловская область 137
- 11. Ульяновская область 121
- 12. Самарская область 111
- 13. Волгоградская область 109
- 14. Саратовская область 107
- 15. Оренбургская область 105
- 16. Красноярский край 102
- 17. Архангельская область 98
- 18. Краснодарский край 93
- 19. Пензенская область 91
- 20. Ямало-Ненецкий АО 89
- 21. Республика Дагестан 83
- 22. Удмуртская Республика 81
- 23. Республика Крым 81
- 24. Алтайский край 80
- 25. Республика Саха (Якутия) 79
- 26. Иркутская область 77
- 27. Мурманская область 76
- 28. Омская область 76
- 29. Забайкальский край 75
- 30. Республика Коми 74
- 31. Пермский край 74
- 32. Хабаровский край 74
- 33. Томская область 73
- 34. Челябинская область 72
- 35. Тюменская область 70
- 36. Республика Калмыкия 69
- 37. Приморский край 69
- 38. Карачаево-Черкесская Республика 68
- 39. Республика Бурятия 68
- 40. Новосибирская область 67
- 41. Республика Алтай 64
- 42. Белгородская область 63
- 43. Ленинградская область 60
- 44. Кировская область 60
- 45. Орловская область 57
- 46. Астраханская область 52
- 47. Ярославская область 50
- 48. Республика Ингушетия 50
- 49. Республика Карелия 48
- 50. Калужская область 47
- 51. Ивановская область 45
- 52. Костромская область 45
- 53. Вологодская область 45
- 54. Брянская область 42
- 55. Рязанская область 42
- 56. Кабардино-Балкарская Республика 41
- 57. Курская область 40
- 58. Тамбовская область 40
- 59. Новгородская область 39
- 60. Калининградская область 38
- 61. Республика Хакасия 38
- 62. Тверская область 37
- 63. Республика Башкортостан 36
- 64. Магаданская область 36
- 65. Республика Северная Осетия 35
- 66. Липецкая область 34
- 67. Республика Мордовия 34
- 68. Сахалинская область 34
- 69. Тульская область 32
- 70. Псковская область 32
- 71. Курганская область 31
- 72. Амурская область 31
- 73. Республика Тыва 30
- 74. Владимирская область 29
- 75. Республика Адыгея 28
- 76. Камчатский край 26
- 77. Республика Татарстан 25
- 78. Чувашская Республика 25
- 79. Республика Марий Эл 22
- 80. Смоленская область 21
- 81. г.Севастополь 19
- 82. Еврейская АО 15
- 83. Чеченская Республика 7
- 84. Чукотский АО 2
Всего в России зарегистрировано 1 136 048 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Московская область, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%
- 3. Республика Тыва, Иркутская область, Владимирская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан 0,4%
Источник: https://rg.ru/2020/09/25/za-sutki-v-rossii-podtverzhdeno-7212-sluchaev-covid-19-v-84-regionah.html?utm_source=rg.ru&utm_medium=push&utm_campaign=breaking&utm_content=1076
Категория: Новости / Экстренная новость