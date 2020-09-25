За сутки в России подтверждено 7212 случаев COVID-19 в 84 регионах

/Экстренная новость/

Будьте бдительны! Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое:

1. Москва 1560

2. Санкт-Петербург 224

3. Московская область 208

4. Ростовская область 187

5. Нижегородская область 168

6. Воронежская область 164

7. Ставропольский край 146

8. Ханты-Мансийский АО 141

9. Кемеровская область 138

10. Свердловская область 137

11. Ульяновская область 121

12. Самарская область 111

13. Волгоградская область 109

14. Саратовская область 107

15. Оренбургская область 105

16. Красноярский край 102

17. Архангельская область 98

18. Краснодарский край 93

19. Пензенская область 91

20. Ямало-Ненецкий АО 89

21. Республика Дагестан 83

22. Удмуртская Республика 81

23. Республика Крым 81

24. Алтайский край 80

25. Республика Саха (Якутия) 79

26. Иркутская область 77

27. Мурманская область 76

28. Омская область 76

29. Забайкальский край 75

30. Республика Коми 74

31. Пермский край 74

32. Хабаровский край 74

33. Томская область 73

34. Челябинская область 72

35. Тюменская область 70

36. Республика Калмыкия 69

37. Приморский край 69

38. Карачаево-Черкесская Республика 68

39. Республика Бурятия 68

40. Новосибирская область 67

41. Республика Алтай 64

42. Белгородская область 63

43. Ленинградская область 60

44. Кировская область 60

45. Орловская область 57

46. Астраханская область 52

47. Ярославская область 50

48. Республика Ингушетия 50

49. Республика Карелия 48

50. Калужская область 47

51. Ивановская область 45

52. Костромская область 45

53. Вологодская область 45

54. Брянская область 42

55. Рязанская область 42

56. Кабардино-Балкарская Республика 41

57. Курская область 40

58. Тамбовская область 40

59. Новгородская область 39

60. Калининградская область 38

61. Республика Хакасия 38

62. Тверская область 37

63. Республика Башкортостан 36

64. Магаданская область 36

65. Республика Северная Осетия 35

66. Липецкая область 34

67. Республика Мордовия 34

68. Сахалинская область 34

69. Тульская область 32

70. Псковская область 32

71. Курганская область 31

72. Амурская область 31

73. Республика Тыва 30

74. Владимирская область 29

75. Республика Адыгея 28

76. Камчатский край 26

77. Республика Татарстан 25

78. Чувашская Республика 25

79. Республика Марий Эл 22

80. Смоленская область 21

81. г.Севастополь 19

82. Еврейская АО 15

83. Чеченская Республика 7

84. Чукотский АО 2

Всего в России зарегистрировано 1 136 048 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Московская область, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%

3. Республика Тыва, Иркутская область, Владимирская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан 0,4%

Источник: https://rg.ru/2020/09/25/za-sutki-v-rossii-podtverzhdeno-7212-sluchaev-covid-19-v-84-regionah.html?utm_source=rg.ru&utm_medium=push&utm_campaign=breaking&utm_content=1076