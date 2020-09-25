Пламя полыхающего фюзеляжа было видно за много километров от места аварии. Кадры с разбившемся самолетом начали появляться практически сразу после катастрофы.

Ан-26 рухнул недалеко от Ростовской трассы в пригороде Чугуева. Там располагается военный аэродром. Воздушное судно рухнуло при заходе на посадку в нескольких метрах от автомобильной дороги. Случайные свидетели даже не сразу поняли, что это горит самолет.

В первые минуты после крушения начала поступать противоречивая информация. Сначала речь шла о семи пассажирах и пятерых погибших. Ближе к полуночи стал ясен реальный масштаб катастрофы. На борту военного самолета было 27 человек.

"Жуткое зрелище. Накрывают тела ребят. Молодых ребят. Слова трудно подбирать. Все горело прямо возле дороги. Груды метала", – говорит о случившемся председатель харьковского отделения партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрей Лесик.

На видео, сделанных очевидцами, хорошо видно – уцелела только хвостовая часть. Судя по всему, самолет развалился на части уже после столкновения с землей. По словам свидетелей, после крушения они слышали взрывы. По словам губернатора Харьковской области, двое курсантов спрыгнули из падающего самолета.

Ан-26 принадлежал министерству обороны Украины. На его борту были летчики и курсанты института военно-воздушных сил. В первые минуты удалось найти двоих выживших, но их состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Обожжено 90 процентов тела.

В Киеве создана комиссия для расследования обстоятельств крушения. По информации, рухнувшему самолету уже продлевали так называемый ресурс. Самолет еще советской сборки. Предварительных версий катастрофы две – отказ двигателя и ошибка пилотирования.

Упавший самолет участвовал в совместных военных учениях с НАТО. По данным диспетчеров аэродрома, крушение произошло в 20:45 по местному времени. Ликвидировать пожар удалось только через час. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что завтра лично прибудет в Харьковскую область. Родственникам погибшим пообещали выплатить компенсации.