/Экстренная новость/
В России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 99 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 068 человек.
? Москва - 2016
? Санкт-Петербург - 227
? Московская область - 226
? Ростовская область - 188
? Нижегородская область - 167
? Воронежская область - 161
? Ставропольский край - 147
? Ханты-Мансийский АО - 144
? Свердловская область - 141
? Кемеровская область - 141
? Ульяновская область - 117
? Архангельская область - 115
? Самарская область - 110
? Волгоградская область - 106
? Саратовская область - 104
? Красноярский край - 103
? Оренбургская область - 101
? Краснодарский край - 98
? Ямало-Ненецкий АО - 98
? Удмуртская Республика - 95
? Алтайский край - 87
? Омская область - 86
? Пензенская область - 85
? Республика Саха (Якутия) - 84
? Республика Дагестан - 82
? Республика Крым - 82
? Республика Алтай - 78
? Забайкальский край - 78
? Республика Коми - 77
? Мурманская область - 77
? Иркутская область - 76
? Новосибирская область - 76
? Томская область - 75
? Пермский край - 73
? Тюменская область - 71
? Республика Калмыкия - 70
? Карачаево-Черкесская Республика - 69
? Кировская область - 69
? Республика Бурятия - 68
? Приморский край - 68
? Белгородская область - 67
? Челябинская область - 65
? Хабаровский край - 64
? Ленинградская область - 62
? Орловская область - 57
? Костромская область - 56
? Астраханская область - 56
? Брянская область - 52
? Калужская область - 51
? Ярославская область - 51
? Республика Ингушетия - 51
? Ивановская область - 50
? Тверская область - 49
? Вологодская область - 48
? Курская область - 44
? Новгородская область - 42
? Кабардино-Балкарская Республика - 42
? Республика Тыва - 42
? Тамбовская область - 41
? Псковская область - 41
? Республика Карелия - 40
? Республика Хакасия - 40
? Владимирская область - 39
? Рязанская область - 39
? Республика Башкортостан - 39
? Калининградская область - 37
? Магаданская область - 37
? Липецкая область - 36
? Республика Северная Осетия - 36
? Республика Мордовия - 36
? Тульская область - 33
? Республика Адыгея - 33
? Сахалинская область - 32
? Курганская область - 31
? Амурская область - 30
? Чувашская Республика - 26
? Смоленская область - 25
? Республика Татарстан - 25
? Камчатский край - 24
? Республика Марий Эл - 22
? Севастополь - 21
? Еврейская АО - 15
? Чеченская Республика - 4
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 151 438 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 324 летальных исхода, выздоровело 943 218 человек.
Категория: Новости / Экстренная новость