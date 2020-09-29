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В России выявили 8,2 тысячи новых случаев коронавируса
"За последние сутки в России выявлено 8 232 новых случая коронавируса в 83 регионах", – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.
До конца октября эксперты ожидают рост заболеваемости. Во всех регионах увеличивают койко-места специализированных госпиталей. В ряде субъектах России с 5 октября объявляются школьные каникулы. Пока до 18 числа.
Наибольшее число заболеваний в следующих регионах:
- 1. Москва 2300
- 2. Санкт-Петербург 251
- 3. Московская область 209
- 4. Ростовская область 190
- 5. Нижегородская область 168
- 6. Воронежская область 165
- 7. Кемеровская область 153
- 8. Ставропольский край 146
- 9. Свердловская область 143
- 10. Ханты-Мансийский АО 143
- 11. Ямало-Ненецкий АО 133
- 12. Архангельская область 124
- 13. Ульяновская область 119
- 14. Красноярский край 112
- 15. Самарская область 111
- 16. Удмуртская Республика 108
- 17. Волгоградская область 105
- 18. Оренбургская область 105
- 19. Саратовская область 102
- 20. Краснодарский край 98
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