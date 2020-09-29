В России выявили 8,2 тысячи новых случаев коронавируса

"За последние сутки в России выявлено 8 232 новых случая коронавируса в 83 регионах", – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

До конца октября эксперты ожидают рост заболеваемости. Во всех регионах увеличивают койко-места специализированных госпиталей. В ряде субъектах России с 5 октября объявляются школьные каникулы. Пока до 18 числа.