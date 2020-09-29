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В России выявили 8,2 тысячи новых случаев коронавируса

"За последние сутки в России выявлено 8 232 новых случая коронавируса в 83 регионах", – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.
До конца октября эксперты ожидают рост заболеваемости. Во всех регионах увеличивают койко-места специализированных госпиталей. В ряде субъектах России с 5 октября объявляются школьные каникулы. Пока до 18 числа.
Наибольшее число заболеваний в следующих регионах:
  • 1. Москва 2300
  • 2. Санкт-Петербург 251
  • 3. Московская область 209
  • 4. Ростовская область 190
  • 5. Нижегородская область 168
  • 6. Воронежская область 165
  • 7. Кемеровская область 153
  • 8. Ставропольский край 146
  • 9. Свердловская область 143
  • 10. Ханты-Мансийский АО 143
  • 11. Ямало-Ненецкий АО 133
  • 12. Архангельская область 124
  • 13. Ульяновская область 119
  • 14. Красноярский край 112
  • 15. Самарская область 111
  • 16. Удмуртская Республика 108
  • 17. Волгоградская область 105
  • 18. Оренбургская область 105
  • 19. Саратовская область 102
  • 20. Краснодарский край 98
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Категория: Новости / Экстренная новость

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