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4 октября после продолжительной болезни скончалась Галина Степановна Дорошенко

Галина Дорошенко родилась 15 сентября 1947 года в станице Новотитаровской.

Являлась депутатом Государственной Думы четвертого созыва, членом фракции «Единая Россия», первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей.
С 2008 года по 2015 год работала в должности Уполномоченного по правам человека Краснодарского края.
Прощание с Галиной Дорошенко пройдет в Краснодаре 5 октября.

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Категория: Новости / Экстренная новость

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