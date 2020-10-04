/Экстренная новость/
Являлась депутатом Государственной Думы четвертого созыва, членом фракции «Единая Россия», первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей.
4 октября после продолжительной болезни скончалась Галина Степановна Дорошенко
Галина Дорошенко родилась 15 сентября 1947 года в станице Новотитаровской.
Являлась депутатом Государственной Думы четвертого созыва, членом фракции «Единая Россия», первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей.
С 2008 года по 2015 год работала в должности Уполномоченного по правам человека Краснодарского края.
Прощание с Галиной Дорошенко пройдет в Краснодаре 5 октября.
Категория: Новости / Экстренная новость