Сегодня в помощи нуждается малыш из Гулькевичского района Дамир Пименов

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У Диамира диагноз: синдром короткой кишки, требуется прибор для обеззараживания воздуха и расходные материалы для введения парентерального (внутривенного) питания.

Сейчас Дамир, после восьми месяцев больничной жизни, находится дома, с родителями и старшими братом и сестрой. Малыш набрал нужный вес, умеет ползать, начинает понемногу ходить, радуется свободе, когда мама отключает капельницу. Но ему необходима стерильность, для обеспечения которой нужен обеззараживатель воздуха и расходники для внутривенного питания. В семье из пяти человек, работает только отец.

Дамир Пименов, 11 месяцев, у него синдром короткой кишки. Требуется прибор для обеззараживания воздуха и расходные материалы для введения парентерального (внутривенного) питания, стоимостью 156 128 руб.

"О том, что у сына врожденный порок развития – диафрагмальная грыжа, – мы узнали еще до его рождения во время УЗИ. У Дамира в диафрагме образовалось отверстие, и органы, которые расположены в брюшной полости, сместились в грудную клетку. Такой порок для новорожденных детей грозит летальным исходом. Сына прооперировали в краевом перинатальном центре. Мы были счастливы и думали, что все позади! Но произошло осложнение – омертвление тонкой кишки, срочно потребовалась новая операция. В итоге от кишечника у Дамира осталось только 12 см. Этого недостаточно для всасывания питательных веществ. Более полугода мы с сыном провели в больницах, сейчас он питается внутривенно через специальный катетер по подобранной врачами схеме. Благодаря Русфонду, сотрудникам и руководству компании «Трансойл», оплатившим специальное внутривенное питание, мы смогли переехать из больницы домой. Спасибо всем огромное! Дамир поправился, он ползает, начинает понемногу ходить, радуется свободе, когда отключаем капельницу. Сейчас, чтобы избежать риска заражений, нам необходим обеззараживатель воздуха. Кроме того, требуются расходные материалы для введения внутривенного питания. Сами оплатить все это мы не в состоянии – доходов семьи хватает только на самое необходимое. Помогите, пожалуйста!" - рассказала Юлия Пименова, Краснодарский край(Фото Екатерины Савеловой)

Педиатр Гулькевичской центральной районной больницы Татьяна Федорова (Гулькевичи) отметила: «Дамир родился с врожденным пороком развития – диафрагмальной грыжей. К сожалению, в первые дни жизни мальчика случилось осложнение – некроз петель кишечника. В результате хирургам удалось сохранить только 12 см тонкой кишки, этой длины недостаточно для всасывания питательных веществ. Поэтому для роста и развития ребенку необходимо внутривенное питание"

Как помочь Дамиру?

- отправить пожертвование с банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/117

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Дамир Пименов)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Дамира Пименова);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Дамира Пименова;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Дамир Пименов);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд