Русфонд просит о помощи...
Юля Рогозняя, 16 лет, у нее грудопоясничный сколиоз 2-й степени. Требуется ортопедический корсет стоимостью 91 840 руб.
"Когда Юле исполнилось 13 лет, я стала замечать, что она сильно сутулится, а грудная клетка будто деформирована. Кроме того, дочка стала жаловаться на боли в спине и в сердце. Я показала ребенка ортопеду в Детском диагностическом центре (Краснодар). Юлю обследовали и диагностировали сколиоз. Врач назначил гимнастику, санаторно-курортное лечение. Параллельно я самостоятельно отправила снимки и документы в Санкт-Петербург, в Федеральный научный центр реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта, информацию о котором нашла в интернете. Юлю пригласили на обследование и реабилитацию. Петербуржские специалисты пришли к единому мнению, что дочке необходим корсет Шено. Он изготавливается индивидуально и не оплачивается из госбюджета. Уже третий год Юля носит корсет по 20 часов в сутки, делает ежедневную специальную часовую зарядку. И есть результаты: уменьшилось искривление позвоночника, боли в спине стали не такими сильными и меньше беспокоят. Ортопед советует продолжить лечение. Но сейчас дочка выросла из старого корсета, нужен новый. Три предыдущих мы оплачивали сами, но больше у нас нет такой возможности. Пожалуйста, помогите!" - рассказала Алла Рогозняя, Краснодарский край. Фото из архива семьи.
Ортопед ортопедического центра «Орто-Н» Сергей Кузьмичев (Новороссийск) прокомментировала: «Юле требуется постоянное ношение корсета Шено. Он не только обеспечит поддержку позвоночника, но и поможет остановить дальнейшее искривление позвоночника, уменьшить проявление болевого синдрома, улучшить общее состояние ребенка».
Как помочь Юле?
— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/118
— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Юля Рогозняя)
— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Юли Рогозней);
— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Юли Рогозней;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Юля Рогозняя);
— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;
— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Источник: Русфонд
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