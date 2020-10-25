ХААААБИИИБ!!! Безоговорочный! Чемпион! UFC!

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Во втором раунде Нурмагомедов уничтожил американца Гэтжи и в третий раз защитил титул/

Для Хабиба эта победа стала первой после смерти отца Орёл сокрушил соперника! Никто не может остановить россиянина.

Хабиб Нурмагомедов плачет, узнав, что одолел Гэтжи. Первая и последняя победа без отца. "Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними и всё. У меня один родитель остался — это моя мама".

Нурмагомедов победил Гэтжи и сохранил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Россиянин одолел оппонента удушающим приёмом во втором раунде. Всего на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения!

Источник: Твиттер РЕН.ТВ