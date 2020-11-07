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В помощи нуждается 6-летний мальчик из Кубанской станицы Отрадная Рома Мирошниченко

История семьи похожа на сказку со злой феей. Во время беременности мама сдавала все положенные анализы, делала скрининги, в том числе и главный тест беременных —  скрининг на синдром Дауна.
Показатели были в норме. И уже только при рождении ребенка врачи заподозрили неладное и  взяли анализы. Для мамы результат оказался шоковым — у ее маленького сына подтвердили синдром Дауна.        
Рома развивался с отставанием, поэтому не сразу обратили внимание на то, что Рома не слышит.
Сейчас у же у Ромы тугоухость 4-й степени, он все понимает и изъясняется с  помощью жестов, но без слуховых аппаратов не слышит ничего.  
Надеемся на помощь наших читателей!

Рома Мирошниченко, 6 лет, у него двусторонняя тугоухость 4-й степени. Требуются слуховые аппараты стоимостью 156 128 руб.

"Сын родился с синдромом Дауна. Рома поздно начал ходить, первые слова произнес лишь в три года. А потом вдруг замолчал. Врачи меня уверяли, что со слухом у сына проблем нет, это особенности его основного заболевания. В моторном развитии он почти догнал сверстников – бегает, прыгает, частично себя сам обслуживает. Но речи до сих пор нет: объясняется жестами, берет за руку и ведет, куда ему нужно. Я стала замечать, что сын не всегда реагирует на обращенную речь, и тогда решила обратиться к сурдологу в Краснодар, в Детскую краевую клиническую больницу. Выяснилось, что у Ромы тугоухость 2-й степени и увеличены аденоиды. В июле этого года по совету доктора мы удалили аденоиды в надежде, что слух восстановится. После операции в сентябре вновь попали на прием, чтобы пройти обследование, но надежды наши не оправдались: слух у Ромы снизился. Сурдолог диагностировал уже двустороннюю тугоухость 4-й степени, рекомендовал приобрести многоканальные слуховые аппараты. Но такие аппараты за счет госбюджета не предоставляются. А купить их у нас нет возможности. Я не работаю, ухаживаю за сыном, а муж работает грузчиком со скромной зарплатой. Помогите, пожалуйста!" - рассказала Карина Мирошниченко, Краснодарский край.(Фото из архива семьи)

Сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова (Краснодар) прокомментировала: «Для успешной слухоречевой реабилитации Роме необходимы высокотехнологичные цифровые программируемые многоканальные сверхмощные слуховые аппараты с индивидуальными ушными вкладышами».

Как помочь Роме?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда   https://rusfond.ru/krasnodar_actions/119

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Рома Мирошниченко)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Ромы Мирошниченко);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Ромы Мирошниченко;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Рома Мирошниченко);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд

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Категория: Новости / Экстренная новость

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