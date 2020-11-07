В помощи нуждается 6-летний мальчик из Кубанской станицы Отрадная Рома Мирошниченко

Показатели были в норме. И уже только при рождении ребенка врачи заподозрили неладное и взяли анализы. Для мамы результат оказался шоковым — у ее маленького сына подтвердили синдром Дауна.

Рома развивался с отставанием, поэтому не сразу обратили внимание на то, что Рома не слышит.

Сейчас у же у Ромы тугоухость 4-й степени, он все понимает и изъясняется с помощью жестов, но без слуховых аппаратов не слышит ничего.