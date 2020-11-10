/Экстренная новость/

Пашинян заявил о подписании с Путиным и Алиевым заявления о прекращении войны в Карабахе. После этого он обратился к народу. После объявления перемирия в Ереване начались беспорядки. Толпа ворвалась в здание правительства. Полиция исчезла.

Приводим ниже полный текст заявления руководителя Республики Армения читайте.

"Дорогие соотечественники, сестры и братья! Я принял очень и очень трудное решение для себя и для всех нас.

Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00.

Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа.

Я принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают. Также основано на убеждении, что это наилучшее возможное решение сложившейся ситуации.

Обо всем этом подробно расскажу в ближайшие дни.

Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшим. Мы никогда не признаем себя проигравшими, и это должно стать началом нашей эры национального единения и возрождения.

Нам нужно анализировать годы нашей независимости, чтобы планировать свое будущее и не повторять ошибок прошлого.

Я преклоняю колени перед всеми нашими мучениками. Я преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, офицерами, генералами, добровольцами, которые защищали и защищают Родину своей жизнью. Они самоотверженно спасли армян Арцаха.

Мы боролись до конца. И мы победим. Стоит Арцах.

Да здравствует Армения!

Да здравствует Арцах!

Никол Пашинян."

Источник: Телеграм