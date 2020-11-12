Ночью на Кубани мороз

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 13 ноября 2020 года.

По Краснодарскому краю: небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром в южной половине края местами туман. Ветер восточный и северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -5…0°, днем +7…+12°.

На Черноморском побережье небольшая облачность. Без осадков. Ветер северный и северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в Новороссийске 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°, днем +10…+15°.

По Краснодару: небольшая облачность. Без осадков. Ветер восточный и северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2…0°, днем +9…+11°.

По Сочи: небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°, днем +14…+19°. В предгорной зоне температура воздуха ночью +2…+7°, днем +12…+17°.

За прошедшие сутки 11.11.2020 на водных объектах края существенных изменений не наблюдалось.

Температура воды у берегов Черного моря +13…+17°, Азовского моря +9…+10°.

13 ноября 2020 года существенных изменений на водных объектах края не ожидается.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"