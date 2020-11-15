В помощи нуждается двухлетняя девочка из Павловского района Даша Пронько.

Мама Даши – настоящий боец!

Согласитесь, в 22 года непросто принять известие о том, что твоя желанная малышка неизлечимо больна. И медицина бессильна помочь – спинально-мышечная атрофия не лечится в нашем государстве. Помогли решимость мамы и гуманитарная программа от международной корпорации «Биоген», разработчика чудодейственного лекарства «Спинразы»: 40 маленьких россиян получили лечение на 2020 год бесплатно! Даша – одна из них. И вскоре начались улучшения, болезнь удалось остановить. Девочка уже многое умеет сама и сможет еще больше, если будет правильная реабилитация. Даша сможет самостоятельно ходить, это ли не чудо? Поможем чуду случиться!

Даша Пронько, ей 2 года. У нее спинально-мышечная атрофия. Требуется лечение стоимостью 156 115 руб.

"Роды прошли легко, и до полугода мы не замечали никаких проблем со здоровьем Даши. Потом буквально в течение нескольких дней произошел резкий откат в развитии: дочка разучилась сидеть – стала заваливаться на бок, перестала стоять на ножках. Диагноз врачам удалось поставить не сразу, только после генетического анализа: спинальная мышечная атрофия 1-го типа (СМА). Это тяжелое заболевание, которое приводит к постепенному ослаблению всех мышц. Врачи начали лечение и рекомендовали приобрести специальное кресло-коляску, которое помог оплатить Русфонд, огромное всем спасибо! Впоследствии нам удалось попасть в программу расширенного доступа к препарату спинраза, который за границей успешно применяется для лечения детей со СМА. Вместе с лечением началась и двигательная реабилитация дочки, которая дает хорошие результаты: обычно дети со СМА 1-го типа стремительно слабеют, но Даша уже умеет переворачиваться, недолго сидеть, может удержать кружку в руке и карандаш, чтобы рисовать! При правильной реабилитации врачи не исключают, что дочка сможет научиться самостоятельно передвигаться. Но реабилитацию нельзя прерывать, поэтому мы вынуждены обратиться к вам за помощью. Наши средства полностью израсходованы, а доход семьи очень скромный. Пожалуйста, помогите нам!" - рассказывает Юлия Пронько, Павловский район.

Невролог «Центра здоровья» Людмила Чёрикова (г. Таганрог) поделилась: «Девочка полностью понимает обращённую речь и выполняет инструкции. Говорит до 10 простых слов. У Даши резко снижена сила всех мышц, но она может активно поднимать руки вверх, брать и удерживать предметы, играть игрушками. Переворачивается с боку на бок, самостоятельно сидит посаженной до 5 минут. На ножки опоры нет. Цель реабилитации: улучшить речь, укрепить мышцы, научить самостоятельно сидеть более продолжительное время и стоять на четвереньках».

Как помочь Даше?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/19706

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Даша Пронько)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Даша Пронько);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Даша Пронько

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Даша Пронько);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.