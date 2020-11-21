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Администрация Новороссийска не разрешает завершить долгострой ЖК "Посейдон"

Руководитель ООО «Кубаньжилстрой» сообщил об отказе администрации муниципального образования г.Новороссийск в продлении Разрешения на строительство ЖК «Посейдон» (корп.18 мкр.15) в городе-герое Новороссийске.

18 ноября 2020 года получен отказ в продлении выданного ранее «Кубаньжилстрой» разрешения на строительство ЖК «Посейдон» от управление архитектуры и градостроительства за подписью господина Александрова Б.Е.. Причиной отказа в выдаче Разрешения указана ссылка на факт окончания действующего Разрешения в 2018 году.

Документы опубликованы на сайте компании.
"Ранее, в соответствии с действующим законодательством, в 2018 году ООО «Кубаньжилстрой» обращалось в управление архитектуры и градостроительства г.Новороссийск за продлением действовавшего Разрешения, но получило отказ с формулировкой, что застройщиком данного объекта является ООО «Акстрой», которое якобы должно обращаться за Разрешением на строительство данного ЖК. Но это не соответствовало действительности. Данный факт привел к остановке возобновленного на тот момент строительства.

При отсутствии продления Разрешения на строительство ООО «Кубаньжилстрой» не имеет законной возможности приступить к строительным работам на данном ЖК," - пояснили специалисты КЖС.
В целях защиты прав участников долевого строительства ООО «Кубаньжилстрой» намерено обратиться в надзорные, правоохранительные и судебные органы для восстановления законности, вплоть до генеральной прокуратуры России.
В компании заверили, что работы по подготовке объекта к началу возобновления строительства будут продолжены.

Напомним, что все проблемы дольщиков КЖС начались с остановки строительства ЖК "Посейдон". Причем первая секция дома была заселена в 2017 году, а другие имеют высокую степень готовности.

На протяжении трех лет поиски соинвестора либо нового застройщика на данный объект не дали результата. Под этот объект постоянно рассматривался в виде компенсации земельный участок в 3,6 га по улице Куникова, похоже который и стал центром интересов.

Но вот в КЖС появился новый собственник в лице Группы компаний ПСТ, готовый достроить все (не только "Посейдон") объекты и выполнить обязательства перед дольщиками и другими кредиторами. При чем без привлечения субсидий из краевого и федерального бюджетов, а также без дополнительных компенсационных мер со стороны администрации города.

На днях КЖС было получено от архитектуры города разрешение на продолжение строительства первого корпуса ЖК "Суджук-кале".

Может быть, и в отношении многострадального "Посейдона" нужно искать способ решения, а не причину отказа?

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Категория: Новости / Экстренная новость

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