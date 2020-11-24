После осложнений от перенесенного коронавируса умер действующий председатель райсуда Анапы Андрей Фомин

/Экстренная новость/

Андрей Фомин находился в ковидном госпитале, где боролся с тяжелым заболеванием.

Информацию о кончине Андрея Фомина подтвердили «Кубанским новостям» в пресс-службе Краснодарского краевого суда, при этом не уточнив причину смерти.

Руководство Краснодарского краевого суда выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Фомина.

В должности председателя Анапского районного суда Андрей Фомин работал с 2007 года, когда своим указом его на эту должность назначил Президент России Владимир Путин. Позднее глава государства дважды продлевал полномочия судьи Фомина на этой должности. До судебной карьеры Фомин работал прокурором в Новороссийске.

На сегодняшний день в Краснодарском крае коронавирус диагностирован у 21062 человек. В регионе за последние сутки подтверждено 163 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Таким образом, на 24 ноября на Кубани коронавирус диагностирован у 21062 человек. С начала пандемии выздоровели 14224 пациента, в том числе 206 - за последние сутки. Скончались 559 человек, из них семеро - за сутки.

Источник: https://kubnews.ru/obshchestvo/2020/11/24/posle-oslozhneniy-ot-perenesennogo-koronavirusa-umer-deystvuyushchiy-predsedatel-raysuda-anapy-andre/