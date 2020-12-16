В помощи нуждается Вика Курбатова, 6 лет.

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Вика Курбатова, 6 лет, синдром Шерешевского – Тёрнера (генетическая аномальная низкорослость), требуется лекарство на год. 365 120 руб.

Дочка родилась без патологий и развивалась согласно графику новорожденных. Но только кушала очень мало и медленно росла. Педиатр по месту жительства недостатков в развитии не замечала. Когда Вике было полгода, мы по собственной инициативе обратились к неврологу. После обследования врачи диагностировали у дочки редкое генетическое заболевание, которое проявляется аномалией развития внутренних органов, нарушением работы эндокринной системы, синдромом низкорослости. Вика до шести лет росла по нижней границе нормы, а последнее обследование показало, что рост дочки остановился. Интеллектуально Вика развивается согласно возрасту, ходит на занятия по подготовке к школе: учится читать и писать. Но она заметно ниже своих ровесников: сейчас рост Вики всего 113 сантиметров. Эндокринолог подобрал дочке эффективное лекарство – гормон роста растан, Вике необходимо пройти курс лечения. Инвалидность с таким заболеванием не дают, поэтому лекарство за счет госбюджета не предоставляется. Сам препарат очень дорогой, самостоятельно приобрести его мы не можем. Воспитываем двоих детей. Прошу вас, помогите, пожалуйста! Альбина Курбатова, Краснодарский край Фото из архива семьи Как помочь Вике? — отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/122 — отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Вика Курбатова) — отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Вики Курбатовой); — отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Вики Курбатовой — отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами; — перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Вика Курбатова); — перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet; — оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию;

Источник: Русфонд