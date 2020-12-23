В помощи нуждается Сережа Колесников, 10 лет

/Экстренная новость/

Сережа Колесников, ему 10 лет. Диагностирован детский церебральный паралич, спастический тетрапарез (двигательные нарушения). Требуется вертикализатор стоимостью 177 520 руб.

"Диагноз ДЦП Сереже поставили в год. За десять лет нам многого удалось достичь в реабилитации сына. Сережа научился ползать по-пластунски, стоять на четвереньках, сидеть с опорой, удерживать в руках игрушки, улучшилось его эмоциональное состояние. Сын все понимает, узнает родных, интересуется игрушками. Я стараюсь развивать ребенка: он лепит, рисует, смотрит мультфильмы. В этом году Сережа поступил в школу на домашнее обучение. Из-за сильной спастики мышц ног сын опирается только на пальцы стоп, также у него сильный перекрест голеней. И сейчас врачи рекомендуют нам заниматься в вертикализаторе. Это устройство позволяет фиксировать тело в вертикальном положении, учитывая индивидуальные особенности ребенка. При использовании вертикализатора должна уменьшиться также и спастика рук, будет активно развиваться мелкая моторика, улучшится работа дыхательной и пищеварительной систем. Органы социальной защиты предоставить устройство не могут. Сама купить его я не в состоянии – одна воспитываю сына, живем на пособия. Прошу вас, помогите, пожалуйста!" - рассказала Евгения Колесникова, Краснодарский край (Фото из архива семьи)

Педиатр «Центра медицинских технологий и реабилитации» Неля Хайрулина (г. Санкт-Петербург) отметила: «Учитывая состояние Сережи на данный момент, анатомические и физиологические особенности ребенка, ему рекомендовано использование опоры для стояния RTX, размер L. Это обеспечит правильную работу дыхательной и пищеварительной систем, позволит видеть и исследовать окружающее пространство под иным углом зрения, чем из положения сидя, а также стимулировать активность и социальное взаимодействие».

Как помочь Сереже?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/124

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Сережа Колесников)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Сережи Колесникова);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Сережи Колесникова

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Сережа Колесников);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд