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Очередная победа КЖС над беспределом чиновников!

ООО «Кубаньжилстрой» информирует о возврате в организацию земельного участка на ул. Куникова 28 в городе-герое Новороссийске для строительства объектов ЖК «Адмирал».

29.12.2020 года Четвертым Кассационным Судом Краснодарского Края, вынесено Постановление об отмене решений Октябрьского районного Суда г. Новороссийска от 17.10.2019, и решение Апелляционного Суда Краснодарского Края от 09.06.2020, об отчуждении ранее у ООО «Кубаньжилстрой» земельного участка на ул. Куникова 28 в г. Новороссийск, входящего в состав территории под строительства будущего Жилого Комплекса «Адмирал».

Соответствующие жалобы и ходатайства подавались Компанией, ее Владельцами и участниками долевого строительства.
Возвращенный в организацию земельный участок, является важным ликвидным дорогостоящим активом ООО «Кубаньжилстрой» и одной из экономических составляющих Плана внешнего управления, голосование по которому прошло в ноябре 2020 года на Собрании участников долевого строительства и кредиторов.

Источник: http://www.kubgs.ru/work/news/item588

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Категория: Новости / Экстренная новость

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