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Как встречать новый 2021 год с символом Кричащего Петуха

Встречать Новый год только дома, ведь петух домашняя птаха, в кругу семьи, родственников, с детьми и родителями!

Славяне не придавали особого значения цвету в одежде. Праздничные платья у них всегда были яркие, часто красно-бело-черные не исключались и другие цвета.

Любые яркие оттенки в одежде, будут радовать петуха. Больше блеска, перьев, страз! И песен за столом!

Источник: https://ozagovorah.ru/dom-i-semya/novyj-2021-god-po-slavyanskomu-kalendaryu.html

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Категория: Новости / Экстренная новость

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