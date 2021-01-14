Русфонд. Акция помощи Умару Сангинову из Новороссийска!

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Умару всего 1 месяц. Кроме того, что он любимец в семье, даже и рассказать нечего — прожил всего -ничего.

У него врожденная правосторонняя косолапость, требуется лечение по методу Понсети. Нужно начать лечение сейчас, и мальчик вовремя встанет на ножки и начнет ходить.

Умар Сангинов из Новороссийска. Ему 1 месяц. Диагноз - врожденная правосторонняя косолапость. Требуется лечение по методу Понсети стоимостью 138 320 руб.

"Умар – мой пятый ребенок, он родился с искривленной ножкой, правая стопа была подогнута вовнутрь. Хотя во время беременности никаких патологий врачи не находили. В роддоме сыну поставили диагноз «врожденная правосторонняя косолапость» и рекомендовали обратиться к детскому ортопеду. Ортопед по месту жительства осмотрел Умара и посоветовал клинику «Орто-Н», где этот порок успешно лечат. Мы обратилась к ортопеду Сергею Вадимовичу Кузьмичеву, он сказал, что лечение нужно начинать не откладывая: у младенцев мышцы и сухожилия пластичные, легко поддаются коррекции. Лечить надо по методу Понсети – это самый эффективный и малотравматичный способ исправления косолапости, который состоит из этапных гипсований и щадящей операции – ахиллотомии. Если сделать все вовремя, то ножка у сына выпрямится и он наравне со сверстниками начнет ходить. Но лечение это платное, а денег у нас нет. В семье трое несовершеннолетних детей. Пожалуйста, помогите нам!" - рассказала Алла Сурманидзе, Краснодарский край.

Фото из архива семьи

Ортопед Ортопедического центра «Орто-Н» Сергей Кузьмичев (г.Новороссийск) прокомментировал: «Метод Понсети – самый эффективный и щадящий способ лечения врожденной косолапости в мире. Сначала проводится курс гипсований, стопа ставится в максимально правильное положение. Затем – малотравматичная операция по рассечению пяточного сухожилия. После этого ребенок должен до пяти лет носить специальную обувь – брейсы. Если начать лечение сейчас, то мальчик вовремя встанет на ножки и начнет ходить».

Как помочь Умару?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/19930

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Умар Сангинов)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Умара Сангинова);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Умара Сангинова

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Умар Сангинов);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд