Жители Глебовки одержали победу в споре с администрацией Новороссийска.

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18 января под председательством судьи Васильева в Приморском районном суде по иску прокуратуры принято важное решение для жителей Глебовки. Да и не только для них.

Закрыли полигон для практически всех видов отходов. Теперь предстоит заставить чиновников провести рекультивацию полигона, как того требует решение суда.

Приводим полностью решение суда:

"На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора г. Новороссийска в интересах неопределенного круга лиц к МУП «Полигон», администрации МО г. Новороссийска в порядке ст. 45 ГПК РФ, - удовлетворить частично.

Запретить МУП «Полигон», зарегистрированному по адресу: <адрес> осуществлять сбор и размещение отходов производства и потребления I - IV классов опасности на земельном участке с кадастровым номером <№> по адресу: <адрес>

Разрешить МУП «Полигон», зарегистрированному по адресу: <адрес>, территория автодороги Новороссийск-Абрау-Дюрсо, ул. 6-км, <адрес> осуществлять прием и размещение отходов V класса опасности (за исключением пожароопасных отходов) для подсыпки пустот и изоляции «тела свалки», предотвращения её возгорания и задымления.

Обязать МУП «Полигон», зарегистрированное по адресу: <адрес>, разработать и утвердить проект рекультивации земельного участка с кадастровым номером <№> по адресу: <адрес>, в соответствии требованиями постановления Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» и подп. 7.2 ст. 11 ФЗ от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

Обязать МУП «Полигон», зарегистрированному по адресу: <адрес> провести рекультивацию земельного участка с кадастровым номером <№> по адресу: <адрес> в соответствии с разработанным и утвержденным проектом рекультивации земель.

Обязать администрацию МО г. Новороссийска разработать и утвердить проект рекультивации земельного участка с кадастровым номером <№>, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с требованиями Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» и подп. 7.2 ст. 11 ФЗ от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

Обязать администрацию МО г. Новороссийска провести рекультивацию земельного участка с кадастровым номером <№> по адресу: <адрес> в соответствии с разработанным и утвержденным проектом рекультивации земель.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Отменить обеспечительные меры, наложенные определением Приморского районного суда г. Новороссийска от 21.10.2020 в виде запрета на эксплуатацию земельных участков с кадастровыми номерами <№> и <№> по адресу: <адрес>

В силу ст. 212 ГПК РФ обратить решение суда к немедленному исполнению в части запрета МУП «Полигон», зарегистрированного по адресу: <адрес> осуществлять сбор и размещение отходов производства и потребления I- IV классов опасности на земельном участке с кадастровым номером <№> по адресу: <адрес>..."

https://novorossisk-primorsky--krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=160355874&delo_id=1540005&new=0&text_number=1

Первые шаги руководство полигона сделало. Приступили к выполнению запрета. Под контроль завоз мусора взяли, кроме общественников, и работники МВД.