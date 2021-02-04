Не оставим в беде малышку!

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Ангелина Шадрина из Новороссийска, ей 2 года. Поставлен диагноз - артрогрипоз, врожденная деформация правой стопы, рецидив. Необходимо собрать на лечение 134 960 руб.

"Наша третья дочка Ангелина родилась с искривленными ножками – колени вывернуты в обратную сторону, стопы подвернуты внутрь. После выписки из роддома мы сразу обратились к ортопеду в Детскую краевую клиническую больницу (Краснодар). Но диагноз «косолапость» у дочки оказался следствием врожденного редкого заболевания – артрогрипоза. Болезнь поражает ткани и суставы конечностей, причины возникновения этого недостаточно ясны. Лечить Ангелину согласились питерские врачи НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера, где ей провели длительное гипсование и затем операцию на ахилловом сухожилии. Лечение помогло: стопы выправились. Мы надели Ангелине специальную ортопедическую обувь – брейсы. Каждые три месяца дочка проходила курсы реабилитации, и усилия не пропали даром: в год и три месяца Ангелина уже ходила в индивидуально изготовленных ортопедических аппаратах. А в этом году я обратила внимание, что правая нога опять косолапит. Мы поехали к ортопеду в клинику «Орто-Н» (Новороссийск), доктор сказал, что произошел рецидив, нужна операция на правой ноге и курс гипсований. Но лечение это платное. Самим нам необходимую сумму не собрать. Работает только муж. Я ухаживаю за Ангелиной. В семье трое несовершеннолетних детей. Помогите, пожалуйста!" - рассказала Полина Шадрина, Краснодарский край

Фото из архива семьи

Ортопед Ортопедического центра «Орто-Н» Сергей Кузьмичев (г.Новороссийск) поделился: «У Ангелины дистальная форма артрогрипоза, врожденное сложное нарушение анатомии и функции правой стопы и укорочение ноги на 2 см. После проведения консервативного и оперативного лечения произошел рецидив косолапости. Помочь ребенку может комплексное лечение – курс этапных гипсований и операция на связках и сухожилиях правой стопы».

Как помочь Ангелине?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/19967

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Ангелина Шадрина)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Ангелины Шадриной);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Ангелины Шадриной

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Ангелина Шадрина);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд