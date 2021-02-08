Насте нужна наша помощь

/Экстренная новость/

История Насти похожа на истории деток с подобным заболеванием. Мама (возраст Насти с 3 -х до 5 ти лет) ходила к доктору в местную поликлинику с жалобами, что дочь плохо слышит.

Но диагностировали заболевание лишь после 5 лет в ДДЦ,в Краснодаре. И за полгода по непонятным причинам слух резко снизился до 3- ей степени.

Настя глотает буквы, слова. Логопед в садике не берет Настю на занятия, потому что она не слышит, к ней нужен индивидуальный подход. А тут пандемия, логопеда в станице нет. Замкнутый круг...

Настя Мельникова из станицы Кущевская, ей 6 лет, диагноз двусторонняя тугоухость 3-й степени. Ей требуются слуховые аппараты стоимостью 154 176 руб.

"Дочь родилась здоровой, хорошо развивалась, проблем со слухом у нее не было, и говорить Настя начала в срок. Когда же дочке исполнилось три года, мы стали замечать, что она не всегда отзывалась на обращенную речь, часто приходилось повторять просьбу или вопрос. Лор в поликлинике сказал, что у Насти серные пробки, надо прочистить уши. Прочистили, но слух лучше не становился. К пяти годам речь у дочки была нечеткая – часть звуков она не выговаривала. А в станице, где мы живем, нет ни логопеда, ни дефектолога, лор-врач уволилась. И нас направили к сурдологу в Краснодар, в Детский диагностический центр. Выяснилось, что у Насти тугоухость 1–2-й степени. А через полгода, после первой волны пандемии, когда мы вновь попали на прием, оказалось, что слух еще снизился. Сурдолог диагностировал двустороннюю тугоухость 3-й степени, рекомендовал приобрести как можно скорее многоканальные слуховые аппараты. Но такие аппараты за счет госбюджета не предоставляются. А купить их у нас нет возможности. Прошу вас, помогите!" - рассказала Инна Мельникова, Краснодарский край.

(Фото из архива семьи)

Сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова (Краснодар) уточнила: «Для успешной слухоречевой реабилитации и дальнейшего обучения в массовой школе ребенок нуждается в бинауральном слухопротезировании цифровыми многоканальными программируемыми мощными слуховыми аппаратами с индивидуальными внутриушными вкладышами».

Как помочь Насте?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/19989

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Настя Мельникова)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Насти Мельниковой);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Насти Мельниковой

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Настя Мельникова);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд