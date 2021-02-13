Русфонд: Акция помощи Степе Удовиченко из Славянска-на-Кубани...

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Степа Удовиченко живет в Славянске-на-Кубани. Ему 6 лет Поставлен диагноз двусторонняя тугоухость 2-й степени. Требуются слуховые аппараты стоимостью 154 176 руб.

"Степа вместе с братом-двойняшкой родились раньше срока, оба – с недобором веса, поэтому их выхаживали в кувезе. Только через двадцать дней нас выписали домой. Второй малыш оказался более крепким и развивался быстрее. Все плановые обследования Степа проходил с диагнозом «здоров». В четыре месяца он переболел корью, после этого стал часто болеть бронхитом, который врачи лечили антибиотиками. В прошлом году я заметила, что Степа не всегда реагирует на мою речь, часто переспрашивает, а чтобы услышать новое слово, ему требуется визуальный контакт. Сурдолог поставил диагноз «тугоухость 2-й степени». Сейчас Степа готовится к школе: пишет печатными буквами, умеет считать, читает по слогам. Но из-за того, что он плохо слышит, не выговаривает многие буквы, занятия с логопедом оказываются неэффективными. Врачи рекомендуют как можно скорее приобрести многоканальные слуховые аппараты. Но у Степы нет инвалидности, поэтому мы не можем получить аппараты за госсчет, а купить их у нас нет материальной возможности. Прошу вас, помогите!" - рассказала Виктория Калабекова, Краснодарский край. Фото Марии Никитиной.

Сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова (Краснодар) дополнила: «Для успешной слухоречевой реабилитации ребенок нуждается в бинауральном слухопротезировании цифровыми многоканальными программируемыми слуховыми аппаратами средней мощности с индивидуальными внутриушными вкладышами».

Как помочь Степе?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/129

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Степа Удовиченко)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Степы Удовиченко);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Степы Удовиченко

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Степа Удовиченко);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд