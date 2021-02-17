/Экстренная новость/

Внимание, штормовое предупреждение!

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: сегодня 17 февраля 2021 года в Новороссийске ожидается северо-восточный ветер 28-33 м/с, снег, метель, обледенение судов и причалов. Температура воздуха в ночные и утренние часы ожидается 6-8 мороза, днем 3-5 градусов мороза.

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Источник: МБУ «АПК Безопасный город-ЕДДС» 

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Категория: Новости / Экстренная новость

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