Внимание, штормовое предупреждение!

/Экстренная новость/

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: сегодня 17 февраля 2021 года в Новороссийске ожидается северо-восточный ветер 28-33 м/с, снег, метель, обледенение судов и причалов. Температура воздуха в ночные и утренние часы ожидается 6-8 мороза, днем 3-5 градусов мороза.

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Источник: МБУ «АПК Безопасный город-ЕДДС»