В Красноармейском районе следователи продолжают устанавливать место нахождения несовершеннолетней

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Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю продолжается проведение следственных действий с целью установления места нахождения 14-летней Виктории Костенко.

Установлено, что 24 января 2021 года несовершеннолетняя ушла из дома, расположенного на улице Кузнечной в станице Новомышастовской. С тех пор место нахождения Виктории Костенко неизвестно.

Приметы пропавшей: на вид 17 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы каштанового цвета до плеч.

В день исчезновения была одета в куртку серо- зелёного цвета, серые джинсы, белую кофту, ботинки чёрного цвета.

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения Виктории Костенко или обстоятельствах ее исчезновения, следствие просит сообщить об этом по телефонам: (86165) 3-31-71 или 02.