Русфонд призывает к милосердию

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Марк Дорофиенко живет в станице Смоленская. Ему 4 месяца. Поставлен диагноз - двусторонняя тугоухость 4-й степени. Требуются слуховые аппараты стоимостью 241 772 руб.

"Сынок родился посиневшим, обвитым пуповиной, он испытал кислородное голодание. Из роддома Марк выписан с подозрением на тугоухость. В возрасте одного месяца диагноз подтвердили: двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. В нашей семье ни у кого нет проблем со слухом. Марк растет общительным, спокойным ребенком, но ничего не слышит, не реагирует даже на очень громкие звуки. По мнению сурдолога, единственное, что может помочь сыну, – кохлеарная имплантация. Операцию проведут за государственный счет. Но до этого врач настоятельно рекомендует установить мощные слуховые аппараты, чтобы Марк начал различать звуки, учился их повторять, познавал окружающий мир. Один аппарат он будет носить и после операции. Но за счет госбюджета такие слуховые аппараты не предоставляются. А купить их нам не по силам: растим двоих маленьких сыновей, живем на скромную зарплату мужа, жилье арендуем. Прошу вас, помогите!" - рассказала Яна Дорофиенко, Краснодарский край. (Фото из архива семьи)

Сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова (Краснодар) отметила: «Марку планируется проведение кохлеарной имплантации в возрасте одного года за государственный счет. Для слухоречевой реабилитации в период перед операцией ребенок должен пользоваться слуховыми аппаратами. Рекомендуется бинауральное слухопротезирование цифровыми многоканальными сверхмощными слуховыми аппаратами».

Как помочь Марку?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/132

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Марк Дорофиенко)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Марка Дорофиенко);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Марка Дорофиенко

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Марк Дорофиенко);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд