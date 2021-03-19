Добрые сердца отзовитесь!

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Сева Елисеев, 9 лет, житель станицы Каневкая. У него детский церебральный паралич. Требуется лечение стоимостью 132 720 руб.

"Сева родился на два месяца раньше срока. Накануне вечером в наш частный дом, где я была одна, забрались воры, и стресс стал причиной экстренных родов. Сын родился крохотным и слабым, не смог сам дышать и глотать. Первые месяцы жизни был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи выходили Севу. Меня сразу предупредили, что он будет развиваться с отставанием, но я решила бороться за здоровье сына. Он регулярно проходил лечение у невролога, ортопеда, кардиолога. В результате большинство диагнозов были сняты, но в год и четыре месяца у сына выявили детский церебральный паралич. Мы делаем все возможное, чтобы Сева справился с этим недугом, курсы лечения и занятия с врачами-реабилитологами нам помогали оплатить добрые люди. Благодаря регулярным курсам лечения Сева сделал значительные успехи. Он учится в общеобразовательной школе, читает, любит петь. Но ходить сыну сложно, мешает тонус в ногах и сколиоз. Врачи таганрогского реабилитационного центра, где Севе очень помогли, рекомендуют продолжить лечение, но оно платное. Мне самой не осилить. Я разведена, алиментов не получаю, живем на социальные выплаты и стипендию старшего сына. Прошу вас о помощи!" - рассказала Оксана Елисеева, Краснодарский край (Фото Юлии Тараненко).

Невролог «Центра здоровья» Людмила Чёрикова (г. Таганрог) поделилась: «Сева общительный, любознательный мальчик. Любит музыку, очень красиво поет. Но ему трудно ходить: из-за повышенного мышечного тонуса в ногах у ребенка сформировалась походка на носочках с приведенными вовнутрь коленками и стопами, а также развился сколиоз. Цель реабилитации – снизить патологический тонус мышц ног, увеличить объем движений в коленных и голеностопных суставах, исправить осанку, что улучшит качество ходьбы».

Как помочь Севе?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/135

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Сева Елисеев)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Севы Елисеева);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Севы Елисеева;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Сева Елисеев);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд