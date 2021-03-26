Мальчику нужно помочь!

/Экстренная новость/

Ребенку долго не ставили диагноз, пытались лечить нервные заболевания. Как только тугоухость была диагностирована, родители переехали из Сочи в Тихорецк, чтобы Саша мог ходить в специализированную школу.

Дома стараются говорить с ребенком громко, жестовый язык не используют.

Саша — помошливый, добрый мальчик. В секциях занимается тхэквондо, футболом, любит мастерить. Успевает по всем предметам. Но из за того, что один слуховой аппарат сломался - проблемы с русским языком и чтением.

Саша Бахтеев, 11 лет. У него двусторонняя тугоухость 3-й степени. Требуются слуховые аппараты стоимостью 181 495 руб.

"Сын родился здоровым, а в шесть месяцев тяжело переболел коклюшем, и до трех лет любое простудное заболевание перерастало в бронхит. Врачи рекомендовали лечить их антибиотиками. Саша рос и развивался как все, вот только в два года еще не говорил. Медики не находили никаких отклонений, успокаивали меня, говорили, что мальчики позже развиваются. В четыре года сын все еще не начал говорить, и невролог, к которому я обратилась, посоветовала проверить слух. Сашу обследовали в специализированной клинике и диагностировали тугоухость 3-й степени. Нам рекомендовали оформить инвалидность и приобрести слуховые аппараты. Когда сыну надели аппараты, он стал слышать, как едет машина, как движется поезд, как поют птицы и шумит море. Когда Саша пошел в школу для слабослышащих детей, у него произошел значительный скачок в формировании речи, в общем эмоциональном и интеллектуальном развитии. Но два месяца назад сын пожаловался, что плохо понимает речь преподавателей. Оказалось, что один слуховой аппарат сломался, да и срок службы его закончился год назад. Чтобы не потерять с таким трудом наработанные навыки и продолжать учиться и развиваться, Саше необходимы новые аппараты. Но подходящая модель не оплачивается из средств госбюджета, а самим нам покупку не осилить – в семье трое детей, работает только муж. Помогите, пожалуйста!" - рассказала Екатерина Сухобокова, Краснодарский край. Фото из архива семьи.

Сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова (Краснодар) сделала заключение: «Для успешной слухоречевой реабилитации Саше необходимы высокотехнологичные цифровые программируемые многоканальные сверхмощные слуховые аппараты с индивидуальными ушными вкладышами».

Как помочь Саше?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/20164

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Саша Бахтеев)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Саши Бахтеева);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Саши Бахтеева

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Саша Бахтеев);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд