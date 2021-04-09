Поможем имениннику вместе!

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На очереди Миша Полищук из Кущевского района. Первенец молодых родителей, желанный прекрасный мальчик оказался болен, что обозначилось позже.

Два дня назад Мишеньке исполнилось 2 года. Он может успеть развить свою речь до состояния быть понятым другими людьми, но для этого ему нужны цифровые программируемые слуховые аппараты.

Миша Полищук, 2 года. У него двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Требуются слуховые аппараты стоимостью 154176 руб.

"Во время беременности жене пришлось лечить пиелонефрит, возможно, ее болезнь отразилась на здоровье сына. Хотя врачи в роддоме не нашли у Миши никаких отклонений, но с каждым месяцем становилось заметнее, что сын отстает в физическом развитии. Невролог направил Мишу на обследование в Детскую краевую больницу (Краснодар), где в восемь месяцев ему поставили диагноз «детский церебральный паралич». Параллельно обследовали слух сына, поскольку Миша не пытался начать говорить. Диагноз сурдолога удвоил наше горе: сын почти ничего не слышал, у него тугоухость 4-й степени. Наша надежда на кохлеарную имплантацию рухнула: результаты томограммы показали аномальное развитие внутреннего уха. Помочь Мише могут только сверхмощные многоканальные слуховые аппараты и систематические занятия с сурдопедагогом. Мы переехали в Краснодар, чтобы заниматься с сыном у специалистов. Но выданные за счет средств госбюджета простые слуховые аппараты пугают Мишу резкими шумами и писком. В них он не воспринимает речь, а значит, не сможет научиться говорить. Слуховые аппараты, способные обеспечить звуковой баланс, стоят очень дорого. Купить их нам не по силам – я работаю на стройке с нестабильным доходом, жена сутками с ребенком, жилье арендуем. Прошу вас, помогите!" - рассказала Александр Полищук, Кущевский район. (Фото Натальи Яшиной)

Ольга Пыжова сурдолог Детская краевая клиническая больница (Краснодар) прокомментировала:

«Для проведения слухоречевой реабилитации ребенок нуждается в бинауральном слухопротезировании цифровыми многоканальными сверхмощными слуховыми аппаратами. Требуется динамическое наблюдение сурдолога».

Как помочь Мише?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/20223

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Миша Полищук)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Миша Полищук);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Миша Полищук

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Миша Полищук);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд