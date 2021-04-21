В помощи нуждается 1-месячная Тина Макшакова из Новороссийска

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Тина Макшакова, ей 29 дней. Диагноз - врожденная правосторонняя косолапость. Требуется лечение по методу Понсети, стоимостью 126 084 рублей. Когда девочка станет взрослой, то ее будет звать Алевтиной.

А пока она — маленькая, любимая и ненаглядная кроха Тина. Родители планировали беременность, сдавали анализы, чтобы ребенок родился здоровым. Во время беременности все было хорошо, по результатам УЗИ патолоий не было. И только когда Тина родилась, мама и папа узнали, что у дочки правосторонняя косолапость.

Эта патология лечится малотравматичным методом Понсети. Но лечение за госсчет не оплачивается, а начинать лечение нужно как можно раньше, пока мышцы и сухожилия пластичные. Родители вынуждены просить о помощи.

"Тина – наша долгожданная дочка, родилась здоровой, но у нее была сильно подвернута внутрь правая ножка. Врач в роддоме диагностировал правостороннюю косолапость. Мы сразу начали изучать информацию об этой патологии и способах лечения, нашли в Новороссийске клинику «Орто-Н», в которой детей с косолапостью лечат по методу Понсети. Когда дочке было три недели, мы повезли ее на консультацию. Ортопед подтвердил диагноз и рекомендовал начать лечение как можно раньше, пока кости и сухожилия малышки хорошо поддаются коррекции. Тине проведут этапное гипсование и щадящую операцию, после чего несколько лет нужно будет носить специальную ортопедическую обувь – брейсы. Если сделать все вовремя, то ножка у дочки выправится и она наравне со сверстниками начнет ходить. Но лечение платное, собрать нужную сумму у нас нет возможности: сейчас я работаю один, в семье двое детей, жилье арендуем. Пожалуйста, помогите нам!" - рассказал Артем Макшаков, Краснодарский край (Фото из архива семьи)

Ортопед Ортопедического центра «Орто-Н» Сергей Кузьмичев (г.Новороссийск) прокомментировал: «Метод Понсети – самый эффективный и щадящий способ лечения врожденной косолапости. Мы проведем ребенку курс гипсований, затем – ахиллотомию, это малотравматичная операция по рассечению пяточного сухожилия. Если начать лечение сейчас, то девочка вовремя встанет на ножки и начнет ходить».

Как помочь Тине?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/20244

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Тина Макшакова)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Тины Макшаковой);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Тины Макшаковой

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Тина Макшакова);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд