SOS от жителей Глебовки

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На закрытый полигон Новороссийска свозят покрышки, мусор и трупы животных. Фото сделаны местными жителями 27 апреля.

Сжигают каким-то варварским способом. Вонь стоит ужасная.

Власти не реагируют на всех уровнях: сельский округ, район и город. Может прокуратура найдёт способ остановить беспредел и привлечь ответственных к порядку.

- Вопрос еще в том, какой смертью умерли эти животные: насильственной (что противоречит законам РФ) или от чумы, бешенства и пр. болезней. И все это днями находится и копится под открытым небом, можно сказать рядом с нашими домами. И почему до сих пор этим не заинтересовались наши власти? - рассказали очевидцы событий.

Источник: @Наивный лис