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Русфонд приглашает к милосердию...

Андрюша Кузин - житель Кубани. Ему 1 год. Но у него врожденная двусторонняя косолапость, при чем рецидив. Спасет лечение стоимостью 176 960 руб.

"Еще во время беременности мне сказали, что у ребенка деформация стоп. Я испугалась, но врачи успокоили, рассказали про лечение по методу Понсети – это самый эффективный способ избавиться от болезни. Сынок прошел курс гипсований в краснодарской клинике по месту жительства, перенес небольшую операцию, после которой ему надели специальную ортопедическую обувь – брейсы. Средств на лечение не было, и мы обратились в Русфонд. Огромное спасибо всем, кто откликнулся! Мы выполняли все рекомендации врача. И ножки Андрюши выпрямились, но ненадолго, в конце прошлого года наш ортопед диагностировал рецидив, стопы опять деформировались. Сын пытается ходить, стоять с опорой, но из-за болей испытывает дискомфорт, часто дергает ножками, много времени проводит у меня на руках. Необходимо снова провести курс гипсований по методу Понсети, а затем операцию. Доктор порекомендовал нам обратиться в Ярославль, к ортопедам ООО «Клиника Константа». Там успешно исправляют такие дефекты и готовы помочь нашему Андрюше. Но лечение платное, а у нас нет денег на его оплату. Пожалуйста, помогите!" - рассказала Зинаида Кузина, Краснодарский край (Фото из архива семьи)

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль) отметил: «У Андрюши врожденная двусторонняя косолапость. После проведения консервативного и оперативного лечения по месту жительства на фоне роста ребенка произошел рецидив деформации. Планируется проведение лечения по методу Понсети: курс этапных гипсований и оперативное лечение – ахиллотомия с двух сторон. Завершающим этапом лечения будет ношение сложной ортопедической обуви, брейсов, до пяти лет».

Как помочь Андрюше?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/20333

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Андрюша Кузин)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Андрюши Кузина);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Андрюши Кузина

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Андрюша Кузин);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд

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Категория: Новости / Экстренная новость

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