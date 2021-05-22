МЧС предупреждает

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Уважаемые граждане!

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: в течение суток 22 мая, а также до первой половины дня 23 мая, местами в крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

На реках Черноморского побережья ожидаются подъёмы уровней воды.

Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.

Источник: Оперативный дежурный смены ЕДДС