/Экстренная новость/

МЧС предупреждает

Уважаемые граждане!

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: в течение суток 22 мая, а также до первой половины дня 23 мая, местами в крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

На реках Черноморского побережья ожидаются подъёмы уровней воды.

Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.

 

 

Источник: Оперативный дежурный смены ЕДДС

Просмотров: 101 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Экстренная новость

Добавить комментарий

Последние новости

Психолог объяснил "зомбированием" нападение школьника в Пермском крае

Врач дал совет вакцинировавшимся от COVID-19

Диетолог рассказала, как нельзя худеть к лету

Злая ирония. В США разгорается спор из-за санкций против "Севпотока-2"

Сергей Зенгин выступил на семинаре Российского военно-исторического общества