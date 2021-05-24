Поток детей не кончается и нам без вас никак!

/Экстренная новость/

Давайте попробуем в «тысячный раз» помочь маленькой барышне с тугоухостью — Рита Божченко 6 лет, тугоухость 2-й степени.

Мама Риты Божченко оказалась в сложной жизненной ситуации, из которой пытается выбраться. Девочка в силу обстоятельств живет в семье двоюродных бабушки и деда в Гулькевичах. Риту очень любят, развивают и готовят к поступлению в первый класс в сентябре. Без слуховых аппаратов девочка заведомо будет отставать от ровесников в усвоении информации, согласитесь, это нечестно. Надеяться на помощь за счет госсредств не приходится, поскольку инвалидность при данной степени тугоухости не присваивается.

Рита Божченко, ей 6 лет. У Риты двусторонняя сенсоневральная тугоухость 2-й степени. Ей требуются слуховые аппараты стоимостью 154 729 рублей.

"Рита – дочь моей племянницы. У ее мамы сложная жизненная ситуация, поэтому девочка уже несколько лет живет у нас с мужем. Проблемы со слухом у Риты подозревали с рождения, но врачи находили то отит, то серные пробки, поэтому диагноз «тугоухость» не ставили. Склонность к резкому переходу от активности к замкнутости объясняли нервно-мышечной патологией, которую исправно лечили. В четыре года у Риты обнаружили родовую травму – подвывих первого шейного позвонка, тогда же сурдолог в Детском диагностическом центре Краснодара выявил двустороннюю тугоухость 2-й степени. Специалисты считают, что ухудшение слуха произошло как раз из-за искривления шейного позвонка. Мы много занимаемся с Ритой, готовимся к школе, но сейчас очень нужно приобрести слуховые аппараты. При тугоухости 2-й степени инвалидность не присваивается, поэтому аппараты не могут выдать за госсчет. Мы с мужем пенсионеры, нам не собрать нужную сумму. Пожалуйста, помогите!" - рассказала Татьяна Анголенко, Гулькевичский район

Фото Екатерины Савеловой

Ольга Пыжова, сурдолог Детская краевая клиническая больница (Краснодар), прокомментировала: «Для успешной слухоречевой реабилитации и дальнейшего обучения в общеобразовательной школе Рита нуждается в бинауральном слухопротезировании цифровыми многоканальными слуховыми аппаратами средней мощности».

Как помочь Рите?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/20351

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Рите Божченко)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Рите Божченко);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Рите Божченко

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Рите Божченко);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд