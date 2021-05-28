Русфонд призывает к милосердию...

/Экстренная новость/

Попробуем помочь маленькой умнице из Кущевского района — девятилетней Вари Дегтяревой. В семье трое детей, мама — воспитатель в детском саду, папа — водитель. При степени тугоухости, как у Вари, инвалидность не присваивается.

Значит, рассчитывать на бесплатную помощь из бюджета или социальные выплаты не приходится. Но если сейчас не начать пользоваться слуховыми аппаратами, слух будет снижаться неизбежно...

Варя Дегтярева, ей 9 лет. Диагноз - двусторонняя сенсоневральная тугоухость 2-й степени. Требуются слуховые аппараты, стоимостью 154 176 руб.

"Варя родилась здоровой, хорошо развивалась, проблем со слухом не было, говорить начала в срок. Но к четырем годам мы стали замечать, что она не всегда отзывается на обращенную речь, часто переспрашивает. Врач в клинико-диагностическом детском центре в Ростове-на-Дону обнаружил у дочери двустороннюю тугоухость 2-й степени и увеличенные аденоиды, которые могли повлиять на снижение слуха. После удаления аденоидов мы в течение пяти лет проходили медикаментозное лечение, но существенных результатов это так и не принесло, дочь по-прежнему переспрашивала. На приеме у сурдолога в Детской краевой клинической больнице в Краснодаре диагноз «тугоухость 2-й степени» подтвердился. Врач рекомендует как можно скорее приобрести слуховые аппараты. Варя хорошо учится в школе, сидит за первой партой, пытается, если не услышит учителя, прочитать по губам. Из-за постоянного напряжения у дочки часто болит голова. Но при такой степени тугоухости, как у Вари, инвалидность не оформляется, льготы не полагаются. Купить необходимые аппараты самостоятельно нам не под силу. В семье трое детей, доходы наши небольшие, муж работает водителем, я – воспитателем в детском саду. Прошу вас, помогите!" - рассказала Елена Дегтярева, Кущевский район.

Фото Натальи Яшиной

Сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова (Краснодар) прокомментировала: «Для успешной слухоречевой реабилитации и обучения в массовой школе ребенок нуждается в бинауральном слухопротезировании цифровыми многоканальными программируемыми слуховыми аппаратами средней мощности с индивидуальными внутриушными вкладышами».

Как помочь Варе?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/20289

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Варя Дегтярева)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Варя Дегтярева);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Варя Дегтярева

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Варя Дегтярева);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд