Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве достигла максимума с начала года

С 13 по 20 июня в Москве временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Закрываются учреждения дополнительного образования.

В Москве с 13 по 20 июня запрещается обслуживание посетителей в ресторанах и клубах с 23:00 до 06:00, исключение — еда на вынос.

Собянин сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников в Москве. Таким образом москвичи проведут 9 выходных дней в период начала третьей волны COVID.