Поможем собрать, верно?

/Экстренная новость/

Теперь мы просим о помощи мальчику со спинально-мышечной атрофией Саше Белькевичусу. Об этой болезни в последнее время много говорят и пишут. Саша свои «волшебные уколы», к счастью, получает. А вот технические средства реабилитации увы, нет. Очень нуждается человек в коляске с электроприводом.

Саша Белькевичус, 6 лет. У него спинальная мышечная атрофия. Требуется электрическое кресло-коляска стоимостью 176 960 рублей.

"Беременность протекала без патологий, сын родился в срок, и никто даже и не догадывался о беде. Саша удерживал голову, сидел, переворачивался. Но в полгода неожиданно ослабли ножки, стали висеть как тряпочки, мышцы были в гипотонусе. Я обратилась к неврологу по месту жительства. Массаж и электрофорез, назначенные врачами, не помогали. Мы показывались разным специалистам, врачи заподозрили у Саши спинальную мышечную атрофию. Это тяжелое генетическое заболевание, которое приводит к постепенному ослаблению всех мышц. После генетического анализа диагноз подтвердился. На тот момент заболевание было малоизученным, врачи не могли предложить никакого лечения, кроме поддерживающей терапии. Сейчас Саша самостоятельно не передвигается, сидит только с опорой. Но интеллект у сына сохранен. В свои шесть лет он уже умеет писать, считать до тысячи, бегло читает, прекрасно рисует. Чтобы сын смог почувствовать себя самостоятельным, обучаться в школе и общаться с ровесниками, необходимо хорошее кресло-коляска с электроприводом. Такие за счет средств госбюджета не предоставляются. Денег на покупку кресла-коляски у меня нет. Я сирота, папа Саши умер, когда сыну не было и годика. Помощи ждать неоткуда. Прошу вас, помогите!" - рассказала Кристина Белькевичус, Адыгея.

Фото из архива семьи

Педиатр Тахтамукайской центральной районной больницы (аул Тахтамукай) Бэлла Пчегатлук: «Саша самостоятельно не ходит, но сидит с опорой. Учитывая тяжесть заболевания, мальчику рекомендовано облегченное электрическое кресло-коляска "Пони". Его использование позволит Саше передвигаться не только по дому, но и на улице, и в школе».

Как помочь Саше?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/142

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Саше Белькевичусу)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Варя Дегтярева);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Саши Белькевичуса

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Саша Белькевичус);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд