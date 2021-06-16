Русфонд приглашает к милосердию

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В эфире ГТРК «Кубань» вышел сюжет об еще одной нашей подопечной Ульяне Жуковой. Денежки активно собираются, тем более, что ПАО «Ростелеком» уже внесло в пользу Ульяны 50 тыс.руб. Очень надеемся, что с вашей помощью мы оперативно завершим сбор для девочки и порадуем ее новыми слуховыми аппаратами!

Ульяне Жуковой 11 лет. У нее двусторонняя хроническая смешанная тугоухость 4-й степени. Требуются слуховые аппараты стоимостью 241 772 рублей.

"В три года дочка тяжело переболела гриппом, после этого стали частыми простуды и отиты. Слух у Ульяны начал ухудшаться. К четырем годам сурдолог диагностировала двустороннюю тугоухость 3-й степени, рекомендовала носить слуховые аппараты. Первые аппараты мы смогли купить сами, боялись упустить время. Стали активно заниматься с логопедом, и речь дочки явно улучшилась. Перед поступлением Ульяны в школу в 2016 году читатели Русфонда помогли оплатить мощные цифровые аппараты. Спасибо вам большое! Благодаря аппаратам дочь успешно учится в классе казачьей направленности, где очень высокие требования к успеваемости и дисциплине. Улечка занимается шахматами и народными танцами, прекрасно ладит с ребятами и чувствует себя равной им по развитию. Она уже готовит к школе младшую сестру, девочки много читают. Но при очередном обследовании выяснилось, что слух снизился до 4-й степени, а впереди у Ульяны средняя школа со множеством сложных предметов. Сейчас срок действия аппаратов заканчивается, а без них дочка совсем плохо слышит. Сурдолог подобрала новые сверхмощные аппараты. К сожалению, за государственный счет они не предоставляют. А самим нам нужную сумму не собрать: в семье две дочери, муж потерял работу, лишь социальные выплаты помогают нам пережить трудные времена. Пожалуйста, помогите!" - рассказала Ольга Жукова, Отрадненский район. Фото Дарьи Ачисовой.

Сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова (Краснодар) прокомментировала: «Для дальнейшей слухоречевой реабилитации Уля нуждается в бинауральном слухопротезировании цифровыми многоканальными сверхмощными слуховыми аппаратами. Аппараты компенсируют недостаток слуха, чтобы девочка смогла учиться в обычной школе, развиваться наравне со сверстниками».

Как помочь Ульяне?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/143

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Ульяна Жукова)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Ульяна Жукова);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Ульяна Жукова

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Ульяна Жукова);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд