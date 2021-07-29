Мы с вами можем творить чудеса!

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Движемся дальше: Арина Данилина, чудесная, славная маленькая барышня ждет цифровые программируемые слуховые аппараты.

Родители Арины инвалиды, оплатить самостоятельно аппараты им не под силу. Слух — тема деликатная, слух необходимо беречь и помогать ему только техническими приспособлениями достойного качества. Простые слуховые аппараты имеют фоновый шум и дети избегают носить их без крайней необходимости. Соответственно, речь и звуковосприятие не развивается в нужном темпе.

Арина Данилина, 10 лет. У нее двусторонняя сенсоневральная глухота. Спасут сверхмощные слуховые аппараты стоимостью 154 730 рублей.

"Дочка родилась слабослышащей, эту особенность она унаследовала от нас, ее родителей. Врачи допускали рождение ребенка со здоровым слухом, но надежды не сбылись. Инвалидность Арине присвоили раньше, чем она начала ходить. В два года выдали слуховые аппараты, с которыми ее приняли в коррекционный детский сад для глухих и слабослышащих детей, а потом дочь перешла в такую же школу. В школе Арина активистка и спортсменка! Слуховой работой с ней занимаются опытные сурдопедагоги, они очень хвалят дочь за старание и усидчивость. Но качество аппаратов, выданных за счет госбюджета, низкое. Из-за фонового шума они быстро утомляют Арину, поэтому она надевает их только на время занятий. Это не позволяет развить речь до уровня свободного владения. Сейчас Арина стремится стать независимой, общаться с родными и знакомыми людьми без жестового языка. Для этого ей нужны многоканальные цифровые слуховые аппараты, они работают даже в шумной обстановке – в игровой, на улице, при сильном ветре, такие ей подобрал сурдолог. Однако необходимые Арине аппараты государство не предоставляет. Купить их нам не по силам, социальные выплаты позволяют семье лишь скромно жить. Прошу вас, помогите!" - рассказала Анастасия Данилина, Тихорецк.

Сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова (Краснодар) прокомментировала: «Арине необходимы сверхмощные цифровые многоканальные слуховые аппараты с внутриушными вкладышами, они помогут компенсировать потерю слуха».

Как помочь Арине?

— навести камеру, отсканировать QR-код смартфоном, чтобы пожертвовать по банковской карте

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/152

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Арина Данилина)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Арина Данилина);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Арина Данилина

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Арина Данилина);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд