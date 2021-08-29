Сочи призываем к милосердию!

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Милана Мурадова - ей 9 лет. Диагноз - детский церебральный паралич. Требуется лечение стоимостью 162 416 рублей.

В семье две девочки, погодки. Старшая — здорова. И Милана, стараясь успевать и повторять все за старшей и благодаря реабилитациям, развивается.

"Милана родилась без травм и повреждений, врачи признали ее здоровой. Но малышка была беспокойной, ела плохо и сильно отставала в развитии. К году она не стояла, только ползала по-пластунски и сидела. В полтора года Милане поставили диагноз ДЦП. Я постоянно занимаюсь с дочкой дома, регулярно возила ее на реабилитации. Каждый курс лечения давал результат: Милана немного окрепла, сделала первые шаги. Но восстановление идет очень медленно. Дочка не говорит – произносит лишь звуки и отдельные слова, ей трудно подниматься и спускаться по лестнице, концентрировать внимание. На домашних занятиях с педагогом Милана выучила буквы, счет. Она очень любит свою старшую сестру, старается все повторять за ней. Мне рекомендовали специализированную клинику в Таганроге, где помогают детям со схожими проблемами. Я очень Миланеюсь на лечение в этом центре, но оно платное, в семье работает только муж. Прошу вас о помощи!" - рассказала Маргарита Мурадова, Краснодарский край.

Фото из архива семьи

Людмила Чёрикова, невролог, «Центр здоровья» (Таганрог)прокомментировала: «Девочка не говорит, но понимает обращенную речь на бытовом уровне. Снижена память и концентрация внимания, заметно снижен мышечный тонус, нарушена координация движений. Цель реабилитации – активизировать развитие внимания, координации движений, памяти и речи, укрепить мышцы, выработать навыки самообслуживания».

Как помочь Милане?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/20698

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Милана Мурадова)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Миланы Мурадовой);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Миланы Мурадовой

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Милана Мурадова);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд