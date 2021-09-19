Будем милосердны!

/Экстренная новость/

Богдан Высоцкий из Краснодара. Ему три года. Диагноз - ДЦП, спастическая диплегия. Требуется курсовое лечение стоимостью 195 983 рублей.

"Мы с мужем очень ждали наших сыновей-двойняшек, но роды начались раньше срока, и дети родились в тяжелом состоянии, у обоих из-за нехватки кислорода пострадал мозг. Богдана выходили, а его братик умер на третий день. С первых месяцев Богдан отставал в развитии, правая рука у него практически не работала, в год ему поставили диагноз «детский церебральный паралич». Мы не сдавались, старались помочь сыну, искали специалистов, обращались в фонды. Благодаря помощи Русфонда Богдан прошел два курса восстановительного лечения в реабилитационном центре в Таганроге. Он научился ходить, начал говорить, активно помогает нам в домашних делах! Богдан готов дружить со всем человечеством, и его улыбка обезоруживает окружающих. Спасибо всем, кто помог нашему сыну! Мы сами оплачиваем его занятия в бассейне, делаем с ним лечебную гимнастику, но без квалифицированной помощи болезнь дает осложнения на суставы и сводит все наши старания к нулю. Лечение необходимо продолжать, сами оплатить его сейчас мы не можем. Просим еще раз поддержать нашего Богдана. Помогите, пожалуйста!" - рассказала Ольга Высоцкая, г. Краснодар.

Фото Анастасии Петропавловской

Невролог «Центра здоровья» Людмила Чёрикова (г. Таганрог) прокомментировала: «Богдан - интеллектуально развитый и общительный ребенок. Благодаря непрерывным занятиям в реабилитационных центрах и дома, он научился ходить, но при ходьбе подтягивает правую ногу. А мышцы правой руки настолько спастичны, что Богдан правую руку не использует. Цель лечения: снять патологический мышечный тонус ноги и руки. Увеличить объем движений в суставах руки, научиться захватывать и удерживать предметы пальцами правой руки, улучшить мелкую моторику и сенсорное чувство».

Как помочь Богдану?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/159

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Богдан Высоцкий);

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Богдан Высоцкий);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Богдан Высоцкий;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Богдан Высоцкий);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Автор: Русфонд