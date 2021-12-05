Иван Демченко: Мы обязаны оправдать доверие наших земляков…

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4 декабря состоялся съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия», в котором приняли участие 34 делегата от Краснодарского края. В их числе - Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, депутат Госдумы Иван Демченко.

Этот год для единороссов не только отмечен выборами депутатов Государственной Думы, но и юбилеем партии. Двадцатилетний опыт созидательной работы в избирательных округах дает положительные результаты. Один из примеров - взаимодействие органов местного самоуправления Крымского района (глава Сергей Лесь) и парламентария Ивана Демченко: построены новые социальные объекты, ликвидированы очереди в детские сады, лечебные учрежедния оснащаются современным оборудованием и обеспечены медицинским кислородом.

? Решение проблемных вопросов в муниципалитетах оперативно возможно только при постоянной совместной работе. Все наказы и обращения жителей стали основой Народной программы партии. Благодаря доверию земляков и командной работе есть уверенность в реализации задач, которые сегодня обозначил наш Президент Владимир Путин, - прокомментировал Иван Демченко.

По решению съезда в состав Центральной контрольной комиссии «Единой России» вошли депутаты Госдумы от Краснодарского края Иван Демченко и Дмитрий Ламейкин.

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